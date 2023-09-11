Новак Джокович: «Немного жалею, что не выиграл финал «Уимблдона». Но все же у меня гораздо больше поводов для радости»

Новак Джокович рассказал, что мотивирует его на продолжение карьеры.

– После вашего поражения на «Уимблдоне» некоторые задавались вопросом, можно ли считать это передачей эстафеты. Как тот матч повлиял на ваши мысли и последующие выступления?

– Люди любят поговорить. Поэтому существует множество разных мнений.

Мне незачем следить за тем, о чем все говорят, будь то новое поколение, следующее поколение, будущее поколение, как бы его ни называли, или передача эстафеты, которая происходит или не происходит в спорте.

Я сосредоточен на том, что мне нужно делать и как мне привести себя в оптимальное состояние, чтобы выигрывать крупнейшие трофеи в нашем спорте. Вот что меня волнует.

Безусловно, мое соперничество с Алькарасом идет на пользу нашему спорту. Он как глоток свежего воздуха для тенниса, замечательный, потрясающий игрок и отличный парень.

Думаю, мы все хотим, чтобы теннису уделяли больше внимания. Чем больше людей будет увлекаться теннисом тем или иным образом, тем лучше для всех нас. Но все-таки в начале сезона я всегда ставил цель выиграть все «Большие шлемы».

Я бы, конечно, сразу согласился, если бы мне сказали, что я выиграю три турнира из четырех и сыграю финал «Уимблдона». Я немного жалею, что не выиграл тот финал «Уимблдона». Но все же у меня гораздо больше поводов радоваться и быть довольным, чем о чем-то жалеть.

Я продолжу работать. Мне комфортно в моем теле. Я по-прежнему чувствую поддержку своего окружения, команды, семьи.

«Большие шлемы» – и я говорил об этом последние несколько лет – всегда были для меня главной целью и приоритетом на протяжении всего сезона. Я не так часто играю на других турнирах, поэтому стараюсь выстраивать подготовку так, чтобы выходить на пик формы на «Шлемах».

Именно такими моментами и эмоциями я мотивирую себя каждый день, когда не играю на турнирах. Да, периодически я спрашиваю себя, зачем мне это нужно на данном этапе, учитывая все, чего я добился. Как долго я хочу продолжать? Конечно, я задаюсь этими вопросами.

Но зная, что я по-прежнему играю на таком высоком уровне и побеждаю на крупнейших турнирах, я не хочу уходить из этого спорта, если я по-прежнему на вершине и продолжаю так играть.

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