Новак Джокович: «Немного жалею, что не выиграл финал «Уимблдона». Но все же у меня гораздо больше поводов для радости»

Теги Новак Джокович US Open Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович рассказал, что мотивирует его на продолжение карьеры.

– После вашего поражения на «Уимблдоне» некоторые задавались вопросом, можно ли считать это передачей эстафеты. Как тот матч повлиял на ваши мысли и последующие выступления?

– Люди любят поговорить. Поэтому существует множество разных мнений.

Мне незачем следить за тем, о чем все говорят, будь то новое поколение, следующее поколение, будущее поколение, как бы его ни называли, или передача эстафеты, которая происходит или не происходит в спорте.

Я сосредоточен на том, что мне нужно делать и как мне привести себя в оптимальное состояние, чтобы выигрывать крупнейшие трофеи в нашем спорте. Вот что меня волнует.

Безусловно, мое соперничество с Алькарасом идет на пользу нашему спорту. Он как глоток свежего воздуха для тенниса, замечательный, потрясающий игрок и отличный парень.

Думаю, мы все хотим, чтобы теннису уделяли больше внимания. Чем больше людей будет увлекаться теннисом тем или иным образом, тем лучше для всех нас. Но все-таки в начале сезона я всегда ставил цель выиграть все «Большие шлемы».

Я бы, конечно, сразу согласился, если бы мне сказали, что я выиграю три турнира из четырех и сыграю финал «Уимблдона». Я немного жалею, что не выиграл тот финал «Уимблдона». Но все же у меня гораздо больше поводов радоваться и быть довольным, чем о чем-то жалеть.

Я продолжу работать. Мне комфортно в моем теле. Я по-прежнему чувствую поддержку своего окружения, команды, семьи.

«Большие шлемы» – и я говорил об этом последние несколько лет – всегда были для меня главной целью и приоритетом на протяжении всего сезона. Я не так часто играю на других турнирах, поэтому стараюсь выстраивать подготовку так, чтобы выходить на пик формы на «Шлемах».

Именно такими моментами и эмоциями я мотивирую себя каждый день, когда не играю на турнирах. Да, периодически я спрашиваю себя, зачем мне это нужно на данном этапе, учитывая все, чего я добился. Как долго я хочу продолжать? Конечно, я задаюсь этими вопросами.

Но зная, что я по-прежнему играю на таком высоком уровне и побеждаю на крупнейших турнирах, я не хочу уходить из этого спорта, если я по-прежнему на вершине и продолжаю так играть.

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3 комментария

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Антон Тимофеев
Итак, все Шлемы этого года сыграны. Пора подвести итоги по набранным очкам.

1)Джокович - 7200, 3 титула +финал.

2)Алькарас - 3440, титул.

3)Медведев - 2020, финал.

4)Циципас - 1785, финал.

5)Рууд - 1335, финал.

6)Зверев - 1215.

7)Рублев -1170.

8)Шелтон - 1135.

9)Синнер - 1125.

10)Хачанов - 1090.

Подробнее, на https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/shlemy-v-2023-reitingi-64ff3ddbc4df811436a16a61

Новак невероятен, конечно...
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Кавабунга Шреддоголовый
Новаче, лучше не надо об этом думать. Если бы ты забрал Уимблдон, то могло повториться то, что было 2 года назад. Как есть, так есть
+4
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dedpihto59
Перфекционист💪👍‼️
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