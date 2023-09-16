В 2024-м в календари ATP и WTA вернется турнир в Брисбене
Tennis Australia опубликовали календарь на первый месяц сезона.
Сезон начнется с командного United Cup. В этом году он пройдет только в двух городах, Перте и Сиднее, а Брисбен примет совместный личный турнир.
Турнир ATP в прошлый раз проводился в Брисбене в 2019-м, турнир WTA – в 2020-м. Также в 2020-м в городе прошел ATP Cup, в 2023-м – United Cup.
Полностью расписание туров на январь выглядит так:
- 29 декабря – 7 января – United Cup;
- 31 декабря – 7 января – WTA 500 и ATP 250 в Брисбене;
- 8-13 января – WTA 500 и ATP 250 в Аделаиде, WTA 250 в Хобарте;
- 15-28 января – Australian Open.
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