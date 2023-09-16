В 2024-м в календари ATP и WTA вернется турнир в Брисбене

Tennis Australia опубликовали календарь на первый месяц сезона.

Сезон начнется с командного United Cup. В этом году он пройдет только в двух городах, Перте и Сиднее, а Брисбен примет совместный личный турнир.

Турнир ATP в прошлый раз проводился в Брисбене в 2019-м, турнир WTA – в 2020-м. Также в 2020-м в городе прошел ATP Cup, в 2023-м – United Cup.

Полностью расписание туров на январь выглядит так:

29 декабря – 7 января – United Cup;

31 декабря – 7 января – WTA 500 и ATP 250 в Брисбене;

8-13 января – WTA 500 и ATP 250 в Аделаиде, WTA 250 в Хобарте;

15-28 января – Australian Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе