Крейчикова отыграла сет и брейк в полуфинале в Сан-Диего и вернется в топ-10

13-я ракетка мира обыграла №43 Даниэль Коллинс в полуфинале в Сан-Диего – 3:6, 7:5, 6:2.

На старте второго сета Крейчикова отыграла брейк.

Перед этим турниром у нее была серия из четырех поражений.

За седьмой титул Крейчикова поборется с Софией Кенин.

Независимо от результата в понедельник чешка станет №10.

Также она вышла в финал парного турнира, где вместе с Катериной Синяковой сыграет с Коллинс и Коко Вандевей.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе