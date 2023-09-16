Крейчикова отыграла сет и брейк в полуфинале в Сан-Диего и вернется в топ-10

Теги WTA Барбора Крейчикова San Diego Open Теннис

13-я ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла №43 Даниэль Коллинс в полуфинале в Сан-Диего – 3:6, 7:5, 6:2.

На старте второго сета Крейчикова отыграла брейк.

Перед этим турниром у нее была серия из четырех поражений.

За седьмой титул Крейчикова поборется с Софией Кенин.

Независимо от результата в понедельник чешка станет №10.

Также она вышла в финал парного турнира, где вместе с Катериной Синяковой сыграет с Коллинс и Коко Вандевей.

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