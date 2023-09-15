Серена Уильямс: «Не привыкла тренироваться без нацеленности на титул»

Серена Уильямс рассказала о тренировках после завершения карьеры.

В прошлом году она ушла из тенниса, а недавно родила вторую дочь.

«Не привыкла тренироваться без цели, точнее – без нацеленности на титул. Это суперстранно», – написала Серена.