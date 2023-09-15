Серена Уильямс: «Не привыкла тренироваться без нацеленности на титул»

Теги Серена Уильямс WTA Теннис

Серена Уильямс рассказала о тренировках после завершения карьеры.

В прошлом году она ушла из тенниса, а недавно родила вторую дочь. 

«Не привыкла тренироваться без цели, точнее – без нацеленности на титул. Это суперстранно», – написала Серена. 

3 комментария

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Антон Ермазов
не привыкла тренироваться без фармы😅
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S.Graf
Абстинентный синдром это называется, без TUE на допинг
(в простонародье именуемая "ломка"))))
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Йенс Мустерманн
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Так, так, так. Мозговой штурм.
Предыдущий твит был про число 8, сразу после новости о бане Халеп, что расценили как намёк на восьмой титул на WIM. Теперь Серена пишет о чемпионстве. Собирается нанять кучу самых рьяных юристов и ободрать румынку как липку? 🤔
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