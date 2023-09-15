Серена Уильямс: «Не привыкла тренироваться без нацеленности на титул»
Серена Уильямс рассказала о тренировках после завершения карьеры.
В прошлом году она ушла из тенниса, а недавно родила вторую дочь.
«Не привыкла тренироваться без цели, точнее – без нацеленности на титул. Это суперстранно», – написала Серена.
(в простонародье именуемая "ломка"))))
Предыдущий твит был про число 8, сразу после новости о бане Халеп, что расценили как намёк на восьмой титул на WIM. Теперь Серена пишет о чемпионстве. Собирается нанять кучу самых рьяных юристов и ободрать румынку как липку? 🤔