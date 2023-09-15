Дочь миллиардера Наварро впервые в карьере обыграла теннисистку топ-10
22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Сан-Диего обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари – 6:4, 0:6, 7:6(4).
Для американки это был второй в карьере матч против топ-10 и первая победа.
Кроме того, она второй раз в сезоне и карьере вышла в полуфинал WTA. За счет этого результата она должна дебютировать в топ-50.
Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, которому принадлежат турниры в Чарлстоне и Цинциннати.
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