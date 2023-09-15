Дочь миллиардера Наварро впервые в карьере обыграла теннисистку топ-10

Теги WTA Мария Саккари Эмма Наварро San Diego Open Теннис

22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Сан-Диего обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари – 6:4, 0:6, 7:6(4).

Для американки это был второй в карьере матч против топ-10 и первая победа.

Кроме того, она второй раз в сезоне и карьере вышла в полуфинал WTA. За счет этого результата она должна дебютировать в топ-50.

Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, которому принадлежат турниры в Чарлстоне и Цинциннати.

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1 комментарий

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xzbnpzqkxp
Саккари не считается 🤪
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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