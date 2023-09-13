Чесноков о реакции Серены на дисквалификацию Халеп: «Считаю ее поведение отвратительным и неэтичным»

Андрей Чесноков прокомментировал реакцию Серены Уильямс на дисквалификацию Симоны Халеп.

«Часто спортсмены не разбираются в том, что они употребляют, разные препараты и витамины им приносят доктора. Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг.

Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали. Я считаю, что на ее месте было бы правильнее промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги.

Когда-то многие, в том числе Халеп, наезжали и на Марию Шарапову за то, что она принимала мельдоний. Это тоже было неправильно, тем более что мельдоний реально никакого эффекта на теннисистов не оказывал», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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