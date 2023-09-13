Чесноков о реакции Серены на дисквалификацию Халеп: «Считаю ее поведение отвратительным и неэтичным»

Теги Серена Уильямс WTA Андрей Чесноков Симона Халеп Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал реакцию Серены Уильямс на дисквалификацию Симоны Халеп.

«Часто спортсмены не разбираются в том, что они употребляют, разные препараты и витамины им приносят доктора. Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг.

Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали. Я считаю, что на ее месте было бы правильнее промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги.

Когда-то многие, в том числе Халеп, наезжали и на Марию Шарапову за то, что она принимала мельдоний. Это тоже было неправильно, тем более что мельдоний реально никакого эффекта на теннисистов не оказывал», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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4 комментария

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TennisForever
Да,Серена повела себя не очень красиво,но и Халеп тоже не пример ,так же Марию поносила,а сейчас оказалось в такой ситуации .
Мария несмотря на весь негатив со стороны,никому никак не ответила ,даже казалось бы сейчас,она может ответочку дать Халеп ,но она так не сделает,потому что другая,она выше всего этого .
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Ярик01
Отвратителен факт мошенничества, а не отношение людей к нему и к тем кто обманывал коллег
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-1
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