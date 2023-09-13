Джокович прибыл в Валенсию на Кубок Дэвиса и сразу пошел тренироваться

Теги Новак Джокович Фелисиано Лопес Кубок Дэвиса ATP Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович приехал в Валенсию, где сборная Сербии проведет групповые матчи Кубка Дэвиса.

24-кратного чемпиона «Больших шлемов» в аэропорту встретил директор турнира Фелисиано Лопес. Сразу по прибытии он отправился на тренировочные корты.

Напомним, Сербия попала в группу C вместе с Испанией, Чехией и Южной Кореей.

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7 комментариев

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jqzn88xn6n
За Джока!
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LechK1nG
Все правильно, сезон ещё не кончился, да он выйграл 24й ТБШ, но это трудяга которому не нужно отмечать такие победы неделями.
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Grads
Так и на Итоговый сил не хватит.
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Emma Nevskaia
а ты не можешь после работы на тренькну пойти :D
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За Валенсию с 1999
Все великие тянутся в Валенсию. Город - мечта
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Ярик01
Он попытается выровнять статистику с Иржи Веселы?
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bars1998
Ответ Grads
Так и на Итоговый сил не хватит.
Там сил вагон будет, он до итогового скорее всего на Шанхай и Париж только заявиться
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