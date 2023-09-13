Джокович прибыл в Валенсию на Кубок Дэвиса и сразу пошел тренироваться

Первая ракетка мира Новак Джокович приехал в Валенсию, где сборная Сербии проведет групповые матчи Кубка Дэвиса.

24-кратного чемпиона «Больших шлемов» в аэропорту встретил директор турнира Фелисиано Лопес. Сразу по прибытии он отправился на тренировочные корты.

Напомним, Сербия попала в группу C вместе с Испанией, Чехией и Южной Кореей.

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