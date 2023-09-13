Зверев – Джоковичу: «Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом»

Александр Зверев обратился к Новаку Джоковичу после его победы на US Open.

«Не знаю, что еще этот человек может доказать. Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом», – написал Зверев в сторис инстаграма.

Напомним, Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», оторвавшись в гонке величайших от Рафаэля Надаля на два титула.

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки

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