Зверев – Джоковичу: «Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом»
Александр Зверев обратился к Новаку Джоковичу после его победы на US Open.
«Не знаю, что еще этот человек может доказать. Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом», – написал Зверев в сторис инстаграма.
Напомним, Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», оторвавшись в гонке величайших от Рафаэля Надаля на два титула.
Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки
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Надаль ни разу не обыгрывал Джоковича в Австралии в лучшие свои годы, почему это должно стать проблемой после стольких травм?)
Чот ни Надаль, ни Федерер Новаче не поздравили, одну Гауфф только.
Непонятненькое жильтменство, да!
Но в 2021м остался ещё один незакрытый гештальт.
Ждём реванш за Токио.
Айде Nо1е, айде!
P.S. над прогнозами стасика уже и потешаться лениво. стасик, сам-то хоть веришь?
пхх))))
Теперь он в одном ряду с величайшими других игровых видов спорта. Джордан, Грецки, Месси...