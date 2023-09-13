Зверев – Джоковичу: «Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом»

Теги Новак Джокович US Open ATP Александр Зверев GOAT Теннис

Александр Зверев обратился к Новаку Джоковичу после его победы на US Open.

«Не знаю, что еще этот человек может доказать. Ты легенда, мой друг. Не только тенниса, но и спорта в целом», – написал Зверев в сторис инстаграма.

Напомним, Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», оторвавшись в гонке величайших от Рафаэля Надаля на два титула.

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки

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15 комментариев

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as009595@icloud.com
Странное понятие дружбы у Зверева, неделю назад вылетел от Алькараса на юс опен, пожелал ему удачи и взять титул))
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Potors
Ответ Stas Salesov
Последний абзац)
Надаль взял два АО: в первый раз Джокович снялся по ходу четвертьфинала против Роддика, во второй раз Джоковича не пустили в страну.
Надаль ни разу не обыгрывал Джоковича в Австралии в лучшие свои годы, почему это должно стать проблемой после стольких травм?)
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Радость Ди Мария
Ответ Stas Salesov
Говорят, Надаль идет за АО Передайте другим
Ну ещё бы РГ написал, а так выставил себя на посмешище.
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as009595@icloud.com
Ответ Stas Salesov
Говорят, Надаль идет за АО Передайте другим
А причем тут Надаль?
+6
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dedpihto59
Ответ Stas Salesov
Говорят, Надаль идет за АО Передайте другим
Как придёт, так и уйдёт ни с чем!
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Ночная Фурия
Ответ Stas Salesov
Говорят, Надаль идет за АО Передайте другим
А где, кстати, поздравление с рекордным 24м шлемом от Рафы? Он жи такой милый!!! Воспитанный!!! Добрый!!! Не жадный!!!
Чот ни Надаль, ни Федерер Новаче не поздравили, одну Гауфф только.
Непонятненькое жильтменство, да!
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S.Graf
Реванш за ЮСО-21 состоялся (не совсем, но всё же)
Но в 2021м остался ещё один незакрытый гештальт.
Ждём реванш за Токио.
Айде Nо1е, айде!

P.S. над прогнозами стасика уже и потешаться лениво. стасик, сам-то хоть веришь?
пхх))))
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Радость Ди Мария
Олимпийский чемпион прав. Император прошёл теннис.
Теперь он в одном ряду с величайшими других игровых видов спорта. Джордан, Грецки, Месси...
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sedric
Ответ Ночная Фурия
А где, кстати, поздравление с рекордным 24м шлемом от Рафы? Он жи такой милый!!! Воспитанный!!! Добрый!!! Не жадный!!! Чот ни Надаль, ни Федерер Новаче не поздравили, одну Гауфф только. Непонятненькое жильтменство, да!
А что в теннисе принято поздравлять с каждым выигранным шлемом? Вроде нет. Все его поздравляли, когда он 23 взял. Джокович же не поздравлял Надаля с 22-м, а поздравлял с 21-м.
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Syndycate
Ответ Stas Salesov
Говорят, Надаль идет за АО Передайте другим
Удали, не смеши людей)
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Syndycate
Ответ S.Graf
Реванш за ЮСО-21 состоялся (не совсем, но всё же) Но в 2021м остался ещё один незакрытый гештальт. Ждём реванш за Токио. Айде Nо1е, айде! P.S. над прогнозами стасика уже и потешаться лениво. стасик, сам-то хоть веришь? пхх))))
Он еще и на комментарии стук стук делает)
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