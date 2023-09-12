Кубок Дэвиса. Штрикер играет с Маннарино, Вавринка встретится с Эмбером
Стэн Вавринка сыграет с Юго Эмбером в рамках Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
12 – 17 сентября 2023
Групповой этап финального турнира
Группа A
Швеция – Чили
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.20
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.30
Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция) – Алехандро Табило (Чили) / Марсело Барриос Вера (Чили)
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00
Группа B
Франция – Швейцария
- Дата проведения
- 12 сентября, 15.19
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.30
Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция) – Леандро Риеди (Швейцария) / Александр Ритшар (Швейцария)
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.00
Группа C
Сербия – Южная Корея
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.15
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.30
Никола Качич (Сербия) / Миомир Кецманович (Сербия) – Джи Сон Нам (Южная Корея) / Мин Гю Сонг (Южная Корея)
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00
Группа D
Нидерланды – Финляндия
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.15
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.30
Матве Мидделькооп (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Эмиль Руусувуори (Финляндия)
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00
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