Кубок Дэвиса. Штрикер играет с Маннарино, Вавринка встретится с Эмбером

Теги результаты Кубок Дэвиса ATP Теннис

Стэн Вавринка сыграет с Юго Эмбером в рамках Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

12 – 17 сентября 2023

Групповой этап финального турнира

Группа A

Швеция – Чили

Лео Борг (Швеция) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
12 сентября, 16.20
Онлайн матча

 

Элиас Имер (Швеция) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
12 сентября, 17.30
Онлайн матча

 

Филип Бергеви (Швеция) / Андре Горанссон (Швеция) Алехандро Табило (Чили) / Марсело Барриос Вера (Чили)
Дата проведения
12 сентября, 19.00
Онлайн матча

Группа B

Франция – Швейцария

Адриан Маннарино (Франция) Доминик Штрикер (Швейцария)
3:6|3:0
Дата проведения
12 сентября, 15.19
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
12 сентября, 16.30
Онлайн матча

 

Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция) Леандро Риеди (Швейцария) / Александр Ритшар (Швейцария)
Дата проведения
12 сентября, 18.00
Онлайн матча

Группа C

Сербия – Южная Корея

Душан Лайович (Сербия) Хон Сон Чхан (Южная Корея)
Дата проведения
12 сентября, 16.15
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Сун Ву Квон (Южная Корея)
Дата проведения
12 сентября, 17.30
Онлайн матча

 

Никола Качич (Сербия) / Миомир Кецманович (Сербия) Джи Сон Нам (Южная Корея) / Мин Гю Сонг (Южная Корея)
Дата проведения
12 сентября, 19.00
Онлайн матча

Группа D

Нидерланды – Финляндия

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Отто Виртанен (Финляндия)
Дата проведения
12 сентября, 16.15
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
12 сентября, 17.30
Онлайн матча

 

Матве Мидделькооп (Нидерланды) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды) Харри Хелиеваара (Финляндия) / Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
12 сентября, 19.00
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий