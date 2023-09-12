Новак Джокович: «Если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович ответил на вопрос, почему его не называют в числе величайших спортсменов в истории.

«Я оставлю это обсуждение вам. Но одно могу сказать точно – если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе.

Но это часть моего пути. Я благодарен, что я из Сербии, это придает мне веры и надежды. Поэтому все достижения становятся еще слаще».

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

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17 комментариев

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Vasyaaa
И это правда!
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DeX
Если б Новак был американцем его бы давно котировали на уровне Джордана
+11
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Демьян=)
вопрос на мой взгляд не полный. кто не называет? бабка из соседнего дома?
+5
-2
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Alex Morhan
Ответ Демьян=)
вопрос на мой взгляд не полный. кто не называет? бабка из соседнего дома?
Западная пресса. Что только про Новака не говорили за эти годы
+4
-1
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Фарид Харисов
Ответ 9jyywrtzrg
Однозначно, учитывая что предлагали в юниорах играть за Англию. Они всегда видят таланты и переманивают, но Новак молодец и Шотландцу жопу надирал, швейцарцу гнусному и нудному испанцу. Величайший. Этот финал был просто бомба. Особенно этот, против тащилы бездарного.
Против бездарного тащилы? Извините, а когда вы успели сыграть финал с Джоковичем?

Федерер гнусный, Надаль нудный, Медведев не имеет таланта. Всё с вами ясно, настоящий любитель тенниса :)
+3
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
💯%
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Alexander2022
Что за комплексы? Что за стремление, чтобы воспевали и хвалили на западе?
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Боримир
Если бы был не из Сербии уже ракетку на гвоздь бы повесил
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Друг Федерера
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НЕ дает ему покоя отношение всех к Роджеру и Надалю...пока даже 24 тбш не помогают.
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Barsa! bolshe chem klub
у Новака самое большое достижение:
ОН ЧЕЛОВЕК!!!

А потом один из лучших в своей профессии
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Юрий Шептухин
Новак не плач, у тебя болельщиков в Китае больше ,чем о Феди по всему миру😃😃😀. Запад это не весь мир. Или взять к примеру Италию и балканы там тебя обожают просто.
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Nottingham Forest
действительно скрепный братушка, та же риторика, кругом одни сербофобы.
ведь тебя не могут хейтить за то, что ты плохой человек например, нет, всё дело исключительно в нации
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Achilles 21
Ответ DeX
Если б Новак был американцем его бы давно котировали на уровне Джордана
скорей как мохамеда али ибо командный спорт там немного по другому всё
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