Новак Джокович: «Если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе»
Новак Джокович ответил на вопрос, почему его не называют в числе величайших спортсменов в истории.
«Я оставлю это обсуждение вам. Но одно могу сказать точно – если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе.
Но это часть моего пути. Я благодарен, что я из Сербии, это придает мне веры и надежды. Поэтому все достижения становятся еще слаще».
Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱
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ОН ЧЕЛОВЕК!!!
А потом один из лучших в своей профессии
ведь тебя не могут хейтить за то, что ты плохой человек например, нет, всё дело исключительно в нации