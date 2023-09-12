Новак Джокович: «Если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе»

ответил на вопрос, почему его не называют в числе величайших спортсменов в истории.

«Я оставлю это обсуждение вам. Но одно могу сказать точно – если бы я был не из Сербии, мои достижения воспевали бы уже очень давно, особенно на западе.

Но это часть моего пути. Я благодарен, что я из Сербии, это придает мне веры и надежды. Поэтому все достижения становятся еще слаще».

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