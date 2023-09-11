Соболенко о контроле эмоций: «Мне помогли все эти двойные ошибки. Пришлось научиться играть на характере, когда буквально ничего не работает»

Арина Соболенко рассказала о важности контроля эмоций на корте.

– В этом сезоне вы вышли в полуфинал всех четырех «Шлемов» и почти на каждом турнире попадаете в четвертьфинал. Насколько сложно быть такой стабильной?

– Если честно, не скажу, что это было очень сложно.

Когда ты лучше себя понимаешь и знаешь, когда умеешь контролировать эмоции, это не так уж и сложно. Если ты упорно работаешь, делаешь все возможное, чтобы подготовиться ко всем этим битвам, то это не так уж и сложно. Ты просто сосредотачиваешься на себе.

Если ты упорно работаешь, то знаешь, что тебе есть что показать на корте. Ты веришь, что можешь выиграть все эти матчи: «Я просто должна сосредоточиться на себе, играть в свой теннис и делать то, над чем мы работали».

– За последние годы вы часто говорили, что научились контролировать эмоции. Вы сейчас совсем другой человек по сравнению с тем, какой пришли в тур?

– Было очень сложно улучшить эту часть моей игры. На корте я очень эмоциональна, но вне корта меня очень трудно расстроить. Для этого нужно сделать что-то просто ужасное. Задача была в том, чтобы на корт тоже выходила эта Арина.

Я очень упорно работала. Я занимаюсь с психологами, чтобы лучше себя узнать. Это была большая работа, физическая и психологическая. Я старалась улучшить все аспекты игры.

Все зависит от меня на корте. Если я хорошо себя контролирую, включена в игру, борюсь, пусть я чувствую себя не лучшим образом, если я просто борюсь, имея что имею, у меня есть все шансы победить.

Улучшить эту часть игры мне помогли все эти двойные ошибки. Пришлось научиться играть, когда буквально ничего не работает. Просто играть на характере, просто бороться.

Наладив подачу, я поняла, что на самом деле могу здорово принимать, подавать, двигаться. Психологически я очень сильна. Ничто не может меня уничтожить.

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