Арина Соболенко: «Когда ты №2, ты преследуешь. А когда ты №1, то пытаешься убежать от той, кто преследует тебя. Это уже другой вид тигра»

Арина Соболенко высказалась о лидерстве в рейтинге.

Сегодня она обошла Игу Швентек и дебютировала в качестве №1.

– Насколько далекой первая строчка казалась в начале сезона?

– После победы на Australian Open я подумала, что, наверное, у меня есть шанс оказать давление на Игу, показать, что ей будет нелегко оставаться на вершине. Я много тренировалась, продолжала упорно работать, прибавлять и надеялась, что однажды стану первой.

Когда ты №2, ты преследуешь. А когда ты №1, то пытаешься убежать от той, кто преследует тебя. Это уже другой вид тигра.

– Был момент, когда вы позволили этой мысли вас захватить?

– Думаю, на «Ролан Гаррос». Эта мысль засела у меня в голове, и я позволила ей меня отвлечь. Если честно, было немного больно. Я очень злилась после матча, потому что я будто вернулась к старым привычкам и не сосредоточилась на себе. Я сосредоточилась на остальных деталях, которые, честно говоря, не очень важны. Так что тогда у меня были шансы.

На «Уимблдоне» тоже были шансы. Но там я не думала о рейтинге. Я опять вернулась к старым привычкам, когда расстраивалась после проигранных подач. Думаю, это и было ответом на вопрос, почему я проиграла тот матч против Онс [Жабер]. Безусловно, она играла невероятно, но, если честно, я дала ей такую возможность.

– Из охотницы вы превратитесь в ту, за кем охотятся. Вы задумывались, каково это будет?

– Теперь я стала той, кто пытается убежать как можно дальше, чтобы никто не смог меня догнать. Но, скажем так, я преследую свои цели. Вот и все.

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