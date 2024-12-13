Руне сыграет на февральском турнире в Роттердаме
Хольгер Руне в следующем сезоне выступит на турнире ATP 500 в Роттердаме.
Ранее из игроков топ-15 участие также подтвердили Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Григор Димитров.
В 2025-м соревнования пройдут 3-9 февраля.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @abnamroopen
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