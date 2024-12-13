Димитров выиграл награду ATP за честную игру

Григор Димитров получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру.

Болгарин опередил Карлоса Алькараса, Каспера Рууда и Доминика Тима по результатам голосования игроков.

Премия Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру вручается с 1977 года.