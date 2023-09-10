Соболенко – родным после финала US Open: «Простите за этот результат»

Она проиграла Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6), но по итогам турнира станет первой ракеткой мира.

«Больше всего я горжусь тем, что по большей части справлялась с эмоциями, сосредотачивалась не на рейтинге. Это лучшее, что было в этом сезоне.

Поздравляю Коко. Ты играла невероятно. Поздравляю тебя и твою команду, вы заслуживаете этот титул. Он первый из многих. Надеюсь, мы проведем еще много финалов – только закончатся они иначе.

Поздравляю. Ты потрясающая.

(После длинной паузы, во время которой у нее пробивались слезы и смех). Хочу передать свою любовь родным, которые не спят и смотрят. Простите за этот результат».

После этого ей напомнили про команду. «Спасибо, ребята. Они знают, что после этого турнира их уволят (смеется).

Нет. Как всегда, мы вернемся сильнее».

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