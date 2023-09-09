Джокович о матче Медведева и Алькараса: «Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Бен Шелтон Теннис

Новак Джокович прокомментировал выход в финал US Open.

Он обыграл Бена Шелтона в трех сетах и теперь встретится с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.

«Такие матчи и обстоятельства – это то, что вдохновляет меня на то, чтобы каждое утро вставать и работать наравне с молодыми. «Большие шлемы» – это самое важное в нашем спорте, они мотивируют меня на лучший теннис.

Мне посчастливилось уже много лет играть в теннис и многого достичь. Но я чувствую, что еще могу кое-что дать спорту. Еще один финал «Большого шлема» – я не могу быть довольнее.

Теперь ожидаю самого сложного матча на турнире – кто бы ни был по ту сторону сетки. Они оба потрясающие игроки, оба в отличной форме.

Даниил обыграл меня в финале пару лет назад. Наверное, последние четыре-пять лет стабильнее всех выступал на US Open.

Карлос к 20 годам уже добился невероятных результатов. Он прекрасный игрок.

Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками (усмехается)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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9 комментариев

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Павел Алексеев
Ответ Borislav Negr
Биг бадабума?)
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+3
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Павел Алексеев
Такой полуфинал, что остаётся пожелать достигнуть результата оппегеймера )
+2
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Егор Логвинов
Не думаю, что Новак сильно обрадуется Дане, как многие думают.
+2
-1
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Стивен Дедал
Было бы интересно, если бы Алькараз играл Соболенкой, у той хотя бы агрессия неудержимая и подача почти как у Карловича. С Даней вариантов не просматривается
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Антон Тимофеев
Ответ Егор Логвинов
Не думаю, что Новак сильно обрадуется Дане, как многие думают.
С Даниилом у Новака хорошие шансы, с Карлосом скорее всего отлетит в 3-4. Нет, думаю, Медведеву он обрадуется. Еще больше он обрадовался бы условному Синнеру-Звереву-Рублеву, но, увы, выбирать приходится между большим и малым злом))))
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Розе Ротенбергино
Да тут всё быстро может закончиться, пока откроешь)
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Borislav Negr
Ответ Павел Алексеев
Такой полуфинал, что остаётся пожелать достигнуть результата оппегеймера )
Биг бадабума?)
+1
-1
0
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Павел павел
Ответ Павел Алексеев
Такой полуфинал, что остаётся пожелать достигнуть результата оппегеймера )
вот незнаю. мне лично этот фильм совершенно не щашел. от слова совсем. не понимаю восторгов от этой картины
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