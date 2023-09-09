Джокович о матче Медведева и Алькараса: «Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками»

Новак Джокович прокомментировал выход в финал US Open.

Он обыграл Бена Шелтона в трех сетах и теперь встретится с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом.

«Такие матчи и обстоятельства – это то, что вдохновляет меня на то, чтобы каждое утро вставать и работать наравне с молодыми. «Большие шлемы» – это самое важное в нашем спорте, они мотивируют меня на лучший теннис.

Мне посчастливилось уже много лет играть в теннис и многого достичь. Но я чувствую, что еще могу кое-что дать спорту. Еще один финал «Большого шлема» – я не могу быть довольнее.

Теперь ожидаю самого сложного матча на турнире – кто бы ни был по ту сторону сетки. Они оба потрясающие игроки, оба в отличной форме.

Даниил обыграл меня в финале пару лет назад. Наверное, последние четыре-пять лет стабильнее всех выступал на US Open.

Карлос к 20 годам уже добился невероятных результатов. Он прекрасный игрок.

Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками (усмехается)».

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