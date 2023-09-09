Тренер Медведева о матче с Алькарасом: «Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона и на следующий год тоже»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Жиль Сервара Теннис

Тренер Даниила Медведева высказался о значимости победы над Карлосом Алькарасом.

У Жиля Сервара спросили, насколько важна победа над Алькарасом на US Open в контексте личных встреч. Счет равным – 2:2.

«Думаю, я не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона и на следующий год тоже.

Эта победа укрепляет уверенность и помогает почувствовать себя одним из лучших. Даниил и так знает, что он один из лучших, но есть разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым. Это ему поможет».

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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11 комментариев

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Vale1
Хорошо, если эта победа повлияет на него в положительном ключе, и он станет еще круче, чем раньше) Очень бы этого хотелось) Андрюха тоже пускай подтягивается, как и остальные наши ребята и девчонки)
+10
-1
+9
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Dr. Heisenberg
У Жиля правильная бейсболка. В этом секрет успеха. Lets go Rangers!
+4
-1
+3
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sedric
Сейчас это ему должно психологически в финале помочь. Но если финал он запорет в стиле АО-22, то тогда победа над Алькарасом ему психологически в дальнейшем ничем не поможет.
+3
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+2
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Матвей Суицидин
у Медведева все 5 финалов шлемов против бигов, он как-будто заполз в уходящую эпоху
+2
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ sedric
Сейчас это ему должно психологически в финале помочь. Но если финал он запорет в стиле АО-22, то тогда победа над Алькарасом ему психологически в дальнейшем ничем не поможет.
Поможет. Финал он может запороть – Джокович банально не бегал после Дьере, а к этому финалу, как к возможному реваншу с Алькарасом, подводит себя уже месяц. То, что именно к Алькарасу готовился Новак – это бонус Дани, но тем не менее фаворит встречи именно серб. А Дане ещё один выход в финал, когда большинство его уже списали во вторую лигу, точно сыграет в плюс, как сказал Зверев:"я вернулся, пацаны".
+2
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Мила Расковалова
Вдохновит однозначно
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свободу попугаю
и что самое интересное - они влияют на обе головы, участвовавшие в матче
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sashati
Ответ Любитель побеждать
Рублев обманщик тенниса, не ясно почему он так высоко с уровнем игры максимум на второй десяток
Книжки почитай что-ли..
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sedric
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Поможет. Финал он может запороть – Джокович банально не бегал после Дьере, а к этому финалу, как к возможному реваншу с Алькарасом, подводит себя уже месяц. То, что именно к Алькарасу готовился Новак – это бонус Дани, но тем не менее фаворит встречи именно серб. А Дане ещё один выход в финал, когда большинство его уже списали во вторую лигу, точно сыграет в плюс, как сказал Зверев:"я вернулся, пацаны".
Имхо, вот Медведева никто особо не списывал. У него был отличный сезон, который ознаменовался финалом на его любимом шлеме. Все прекрасно понимали, что он третий фаворит здесь. И сейчас явно ждут повторения истории двухлетней давности. Да и самому Медведеву явно хочется второй шлем. Поражение на АО по нему очень сильно ударило, и если сейчас будет нечто похожее, боюсь это опять выбьет Медведева из колеи.
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