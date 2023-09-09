Тренер Медведева о матче с Алькарасом: «Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона и на следующий год тоже»
Тренер Даниила Медведева высказался о значимости победы над Карлосом Алькарасом.
У Жиля Сервара спросили, насколько важна победа над Алькарасом на US Open в контексте личных встреч. Счет равным – 2:2.
«Думаю, я не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона и на следующий год тоже.
Эта победа укрепляет уверенность и помогает почувствовать себя одним из лучших. Даниил и так знает, что он один из лучших, но есть разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым. Это ему поможет».
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
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