Сервара об агрессивной игре Медведева в матче с Алькарасом: «Говорил Даниилу, что нельзя ждать его ошибок»

Тренер Даниила Медведева прокомментировал его победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

У Жиля Сервара спросили, что конкретно сделал Медведев, чего не делал в двух последних матчах против Алькараса.

– Думаю, в процессе подготовки многие теннисисты, и в том числе Даниил, в первую очередь продумывают стратегию. Это самое главное.

Вчера мы больше всего обсуждали именно стратегию – в первую очередь инициатива исходила от меня, потому что мне нужно использовать эту стратегию. И еще одна вещь, в которую я верю в спорте, – это целеустремленность, которая очень сильно влияет на суть твоей игры.

Так что мы много об этом говорили и старались, чтобы сработала комбинация всех этих моментов. Даниил – великолепный игрок, и поэтому он смог это идеально воплотить в жизнь.

– Насколько вы были довольны тем, что Даниил атаковал более решительно по сравнению с матчами против Карлоса в Индиан-Уэллс и на «Уимблдоне»?

– Вы спрашиваете, планировали ли мы так играть? Да, действительно планировали. Я говорил Даниилу, что нельзя ждать его ошибок.

Так что агрессивная игра – это часть стратегии, но не вся ее суть. Дело не только в сильных, плотных или быстрых ударах. Это нечто большее. Но, конечно, это было важно.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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