Фоньини пожаловался, что его исключили из состава сборной в Кубке Дэвиса: «Сожалею об отсутствии прозрачности и искренности»

Фабио Фоньини пожаловался, что его исключили из состава сборной на групповой этап Кубка Дэ.

«Прошло много лет с тех пор, как я дебютировал за сборную в Монтекатини в 2008 году. Защищать цвета Италии и представлять свою страну по всему миру всегда было для меня приоритетом, исполнением мечты.

Носить форму сборной, чувствовать тепло зрителей, выступать на заполненных аренах перед нашими болельщиками даже в неудобных выездных матчах – все это всегда мотивировало меня выкладываться на 110%.

И хотя выезды были тяжелыми, а сезон очень длинным, и я ставил себе определенные рейтинговые цели, я никогда не сомневался: играть за Италию – самое приятное для спортсмена, и для меня особенно.

И вот, накануне очередного Кубка Дэвиса я обнаружил, что вопреки моему желанию меня нет в составе. Я прочитал в прессе, что якобы решил отказаться, чтобы отдохнуть. Полная ложь!

Это был сложный, изматывающий год, но, несмотря на это, я специально решил сыграть на «Челленджере» в Генуе, поскольку хотел приехать готовым и заряженным в Болонью, в благоприятные для меня условиях, кроме покрытия... Это в нескольких километрах от моего дома, в городе, где я вырос, это турнир, который я выигрывал в прошлом, здесь меня окружают друзья и семья, в общем, лучше для меня сейчас не придумать.

Я знал, что почувствую тепло и поддержку, необходимые для успешного выступления в Болонье. Несмотря на то, что писали в прессе, я заранее объявил, что хочу сыграть в Болонье, и капитан попросил пока играть в парном разряде с другими игроками сборной, что я и делал, а также тренировался, чтобы оставаться в форме.

Я так делал и делаю, сегодня я как никогда хочу снова подняться в рейтинге ATP, преодолев возраст и боль. Несколько недель назад у меня была предварительная договоренность, это меня радовало и вызывало гордость.

Но в понедельник, когда я был в Генуе, мне позвонил капитан: внезапно меня уже не оказалось в списке, причем без разумных объяснений. Я не согласен с таким неуважительным отношением к моему прошлому в сборной, потому что мне до последнего говорили, что я буду в составе, и по этой причине я решил тренироваться и в полную силу играть на «Челленджере», чтобы быть точно готовым.

Я сожалею об отсутствии прозрачности и искренности. Моя история этого не заслуживает», – написал Фоньини.

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