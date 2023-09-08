Берреттини снялся с турниров в Пекине и Шанхае. Карацев попал в основу «Мастерса»

Теги Кубок Дэвиса ATP China Open Shanghai Rolex Masters Аслан Карацев Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини пропустит турнир ATP 500 в Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

Соревнования пройдут в первой половине октября.

В основной сетке «Мастерса» итальянца заменит Аслан Карацев.

Кроме того, на следующей неделе Берреттини не выступит за сборную на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Напомним, Берреттини подвернул ногу во втором круге US Open и не смог доиграть матч.

«Смешанные чувства. Хорошие новости: дополнительное обследование показало, что травма голеностопа не такая серьезная, как мы опасались. У меня надрыв связок.

Но я очень разочарован, что не смогу представлять Италию в Болонье и участвовать в турнирах ATP в Азии.

Сейчас я начинаю интенсивную реабилитацию, чтобы, надеюсь, вернуться в тур вскоре после шанхайского «Мастерса», – написал Берреттини.

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3 комментария

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Стэн Смит
Берреттини очередной хрусталь. Можно вычеркнуть. Разве что на траве когда-нибудь выстрелит.
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SaltyRose
Береттини скоро придется профессионально заняться модельным бизнесом :((
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