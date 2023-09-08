Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне. Это ее лучший результат на уровне WTA

Теги US Open WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко вышла в финал US Open.

Победа над Мэдисон Киз стала для нее 50-й в году (при 10 поражениях). В 2023-м в женском туре больше побед только у Иги Швентек – 56:10.

Белоруска впервые выиграла за сезон 50 матчей на уровне WTA. В 2018-м у нее была 51 победа, но пять из них – в квалификации.

Соболенко прошла от отчаяния (когда ее громили) до облегчения (когда перестали) и финала US Open. За титул сыграет с Гауфф

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
финал usa open предсказал фильм Рокки?))
https://youtu.be/S3A3AoJlulE?feature=shared
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