Соболенко третьей выиграла женский полуфинал ТБШ после 0:6 в первом сете

Вторая ракетка мира в полуфинале US Open обыграла – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).

Это третий случай в эре, когда теннисистка победила в полуфинале «Большого шлема», не взяв ни гейма в стартовом сете.

Первой это удалось сделать на « »-1992 – 0:6, 6:2, 6:2 против (проиграла в финале ).

Второй была на Australian Open-2008 – 0:6, 6:3, 6:4 против (проиграла в финале ).

Соболенко поборется за титул с .

Соболенко прошла от отчаяния (когда ее громили) до облегчения (когда перестали) и финала US Open. За титул сыграет с Гауфф

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