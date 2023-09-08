Соболенко третьей выиграла женский полуфинал ТБШ после 0:6 в первом сете
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open обыграла Мэдисон Киз – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).
Это третий случай в Открытой эре, когда теннисистка победила в полуфинале «Большого шлема», не взяв ни гейма в стартовом сете.
Первой это удалось сделать Штеффи Граф на «Ролан Гаррос»-1992 – 0:6, 6:2, 6:2 против Аранты Санчес-Викарио (проиграла в финале Монике Селеш).
Второй была Ана Иванович на Australian Open-2008 – 0:6, 6:3, 6:4 против Даниэлы Гантуховой (проиграла в финале Марии Шараповой).
Соболенко поборется за титул с Коко Гауфф.
Соболенко прошла от отчаяния (когда ее громили) до облегчения (когда перестали) и финала US Open. За титул сыграет с Гауфф
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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