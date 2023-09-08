Мухова о поражении от Гауфф: «Я особо не нервничала. Шансы были, но так или иначе я ими не воспользовалась»

Каролина Мухова прокомментировала поражение от Коко Гауфф в полуфинале US Open.

– Чем матч против Коко отличался от других на этом турнире? Вы больше нервничали или...

– Нет, я особо не нервничала. По сравнению с другими матчами я не так хорошо чувствовала себя на корте. Все матчи разные.

Как я уже говорила, два дня назад было ощущение, что я не могу ошибиться, и сложно сравнивать матчи, потому что они все разные. Чтобы победить сегодня, нужно было показать 100% возможностей, потому что она топ-спортсменка, топ-игрок. Нужно быть на очень высоком уровне, чтобы получить шанс на победу.

Не скажу, что сегодня сыграла на 60%, так что шансы у меня были, но так или иначе я ими не воспользовалась.

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