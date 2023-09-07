Синнер не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса

Янник Синнер объявил, что не сыграет за сборную Италии на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 cентября. Его заменит Маттео Арнальди.

«К сожалению, мне не хватило времени, чтобы восстановиться после американской серии, так что, увы, я не смогу помочь сборной в Болонье. Для меня большая честь играть за нашу страну, и я убежден, что скоро у меня будет такая возможность.

Удачи ребятам, увидимся❤️🇮🇹», – написал Синнер в твиттере.

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