Синнер не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса

Теги Кубок Дэвиса ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер объявил, что не сыграет за сборную Италии на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 cентября. Его заменит Маттео Арнальди.

«К сожалению, мне не хватило времени, чтобы восстановиться после американской серии, так что, увы, я не смогу помочь сборной в Болонье. Для меня большая честь играть за нашу страну, и я убежден, что скоро у меня будет такая возможность.

Удачи ребятам, увидимся❤️🇮🇹», – написал Синнер в твиттере.

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