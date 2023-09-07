Зверев о Джоковиче и Алькарасе: «Они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять»
Александр Зверев рассказал, почему с Карлосом Алькарасом так сложно играть.
В четвертьфинале US Open он уступил испанцу со счетом 3:6, 2:6, 4:6.
«Я играл с Новаком [Джоковичем] в Цинциннати, здесь играл с Карлосом. Мне кажется, с точки зрения уровня игры они очень похожи.
Есть что-то, что Новак делает лучше, есть что-то, что Карлос делает лучше. Но сейчас они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять. Все просто».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Дальше Медведев в своей лиге с отставанием от вышеуказанных монстров.
Вот дальше уже все остальные (что подтверждают результаты этого сезона и текущий ЮС опен)