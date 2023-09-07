Зверев о Джоковиче и Алькарасе: «Они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять»

Александр Зверев рассказал, почему с Карлосом Алькарасом так сложно играть.

В четвертьфинале US Open он уступил испанцу со счетом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я играл с Новаком [Джоковичем] в Цинциннати, здесь играл с Карлосом. Мне кажется, с точки зрения уровня игры они очень похожи.

Есть что-то, что Новак делает лучше, есть что-то, что Карлос делает лучше. Но сейчас они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять. Все просто».

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