Зверев о Джоковиче и Алькарасе: «Они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять»

Теги Новак Джокович US Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев рассказал, почему с Карлосом Алькарасом так сложно играть.

В четвертьфинале US Open он уступил испанцу со счетом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я играл с Новаком [Джоковичем] в Цинциннати, здесь играл с Карлосом. Мне кажется, с точки зрения уровня игры они очень похожи.

Есть что-то, что Новак делает лучше, есть что-то, что Карлос делает лучше. Но сейчас они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять. Все просто».

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3 комментария

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John Cinematogra
Новак и Алькарас в своей лиге.
Дальше Медведев в своей лиге с отставанием от вышеуказанных монстров.
Вот дальше уже все остальные (что подтверждают результаты этого сезона и текущий ЮС опен)
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SKA Rostov1992
Видимо так и не выиграть Саше свой шлем. Джок ещё года 2-3 будет кошмарить тур, Алькарас будет все сильнее и сильнее. Плюс ещё есть Руне и Синнер из молодых. Профукал свой шанс Саша в 2020 году.
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Евгений Фабиянчук
Ответ SKA Rostov1992
Видимо так и не выиграть Саше свой шлем. Джок ещё года 2-3 будет кошмарить тур, Алькарас будет все сильнее и сильнее. Плюс ещё есть Руне и Синнер из молодых. Профукал свой шанс Саша в 2020 году.
да в принципе карьера длинная. если ещё лет 7-8 поиграет на приличном уровне, то мб и зацепит на шару на том же ЮСО чашку. и на следующий день закончит с теннисом))
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