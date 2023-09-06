US Open 2023: где смотреть онлайн бесплатно теннис сегодня 8.09.2023
На кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке 28 августа стартует очередной, 143-й по счету Открытый чемпионат США по теннису. Турнир является последним мейджором в году и привлекает повышенное внимание любителей этого вида спорта. Ожидается очень большая конкуренция, ведь в Нью-Йорк приедут все сильнейшие теннисисты мира, в том числе Карлос Алькарас и Ига Швентек, которые будут защищать свои чемпионские титулы, завоеванные в прошлом году. Будут участвовать в турнире и российские теннисисты, где самые большие шансы пройти как можно дальше по сетке у Даниила Медведева. Прямая трансляция US Open 2023 будет вестись официальными вещательными компаниями ESPN и Tennis Channel. Но для российских любителей тенниса вопрос, где смотреть прямую трансляцию матчей Открытого чемпионата США по теннису, по-прежнему остается актуальным.
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Список матчей US Open 2023 на 8 сентября
Полуфинал, мужчины
- 18:00. Бен Шелтон — Новак Джокович
- 18:00. Карлос Алькарас — Даниил Медведев
Полуфинал, женщины
- 02:00. Коко Гауфф — Каролина Мухова
- 03:15. Мэдисон Киз — Арина Соболенко
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