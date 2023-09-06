На кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке 28 августа стартует очередной, 143-й по счету Открытый чемпионат США по теннису. Турнир является последним мейджором в году и привлекает повышенное внимание любителей этого вида спорта. Ожидается очень большая конкуренция, ведь в Нью-Йорк приедут все сильнейшие теннисисты мира, в том числе Карлос Алькарас и Ига Швентек, которые будут защищать свои чемпионские титулы, завоеванные в прошлом году. Будут участвовать в турнире и российские теннисисты, где самые большие шансы пройти как можно дальше по сетке у Даниила Медведева. Прямая трансляция US Open 2023 будет вестись официальными вещательными компаниями ESPN и Tennis Channel. Но для российских любителей тенниса вопрос, где смотреть прямую трансляцию матчей Открытого чемпионата США по теннису, по-прежнему остается актуальным.

Результаты US Open 2023

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Спорт в России транслирует холдинг «Матч ТВ», но он уже много лет не уделяет внимание теннису, тем более в нынешних условиях, когда порой нет возможности показывать соревнования или из-за санкционных ограничений, или из-за отсутствия средств на покупку прав. Теннисные турниры можно увидеть на платформе Окко, но это в основном челленджеры. Поэтому болельщики обращаются к альтернативным источникам. Один вариант смотреть прямую трансляцию US Open 2023 — установка IPTV , о которой мы рассказывали ранее. Энтузиасты ведут трансляцию в социальных сетях, достаточно заняться поиском. Возможность смотреть матчи Открытого чемпионата США есть и на сайтах букмекерских контор, для этого достаточно выбрать легального букмекера и зарегистрироваться. В двенадцатый день соревнований можно увидеть следующие поединки.

Список матчей US Open 2023 на 8 сентября

Полуфинал, мужчины

18:00. Бен Шелтон — Новак Джокович

18:00. Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Полуфинал, женщины

02:00. Коко Гауфф — Каролина Мухова

03:15. Мэдисон Киз — Арина Соболенко

Расписание US Open 2023

Призовой фонд US Open 2023