На Открытом чемпионате США по теннису определились полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах. Турнир не обошелся без сюрпризов. У женщин еще на стадии четвертого круга сложила с себя полномочия действующей чемпионки польская теннисистка Ига Швентек. У мужчин сюрприз преподнес 47-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Полуфинальные поединки будут сыграны 7 и 8 сентября, все они состоятся на центральном стадионе турнира имени Артура Эша.

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

У мужчин первыми полуфиналистами стали Новак Джокович и Бен Шелтон. Многие считают, что второй ракетке мира повезло с соперником. Бен в свои 20 лет еще ни разу не играл в полуфиналах не то что на мейджорах, но и в целом на турнирах АТР. Тем не менее Шелтон показывает уверенную игру. Вторую полуфинальную пару составили испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. Нам предстоит увидеть ремейк их недавнего противостояния на уимблдонском турнире. Тогда Карлос добился уверенной победы в трех сетах.

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В женском турнире в отсутствии Швентек фавориток сразу несколько. Каждая из оставшихся на турнире теннисисток способна выиграть турнир. В первом полуфинале сойдутся американка Коко Гауфф и представительница Чехии Каролина Мухова. Совсем недавно они играли в финале турнира в Цинциннати, там американка оказалась сильнее. Во втором полуфинале Арина Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз. Обе теннисистки выиграли четвертьфинальные поединки против Циньвэнь Чжэн и Маркеты Вондроушовой, соотвественно, с одинаковым счетом 6 : 1, 6 : 4.

8 сентября. 02:00. Коко Гауфф — Каролина Мухова

8 сентября. 03:15. Мэдисон Киз — Арина Соболенко

8 сентября. ТВА. Бен Шелтон — Новак Джокович

8 сентября. ТВА. Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Болельщики ждут в мужской части турнира противостояние Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Дважды они уже встречались в этом сезоне и по разу друг у друга выиграли. У женщин сразу после окончания турнира первой ракеткой мира станет Арина Соболенко. Будет символично, если она еще и отберет у Швентек титул действующей чемпионки US Open.

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023