Во сколько полуфинал US Open 2023 по теннису

Теги Новак Джокович US Open Мэдисон Киз Даниил Медведев Арина Соболенко Каролина Мухова Коко Гауфф Карлос Алькарас Бен Шелтон Теннис

На Открытом чемпионате США по теннису определились полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах. Турнир не обошелся без сюрпризов. У женщин еще на стадии четвертого круга сложила с себя полномочия действующей чемпионки польская теннисистка Ига Швентек. У мужчин сюрприз преподнес 47-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Полуфинальные поединки будут сыграны 7 и 8 сентября, все они состоятся на центральном стадионе турнира имени Артура Эша.

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У мужчин первыми полуфиналистами стали Новак Джокович и Бен Шелтон. Многие считают, что второй ракетке мира повезло с соперником. Бен в свои 20 лет еще ни разу не играл в полуфиналах не то что на мейджорах, но и в целом на турнирах АТР. Тем не менее Шелтон показывает уверенную игру. Вторую полуфинальную пару составили испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. Нам предстоит увидеть ремейк их недавнего противостояния на уимблдонском турнире. Тогда Карлос добился уверенной победы в трех сетах.

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В женском турнире в отсутствии Швентек фавориток сразу несколько. Каждая из оставшихся на турнире теннисисток способна выиграть турнир. В первом полуфинале сойдутся американка Коко Гауфф и представительница Чехии Каролина Мухова. Совсем недавно они играли в финале турнира в Цинциннати, там американка оказалась сильнее. Во втором полуфинале Арина Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз. Обе теннисистки выиграли четвертьфинальные поединки против Циньвэнь Чжэн и Маркеты Вондроушовой, соотвественно, с одинаковым счетом 6 : 1, 6 : 4.

  • 8 сентября. 02:00. Коко Гауфф — Каролина Мухова
  • 8 сентября. 03:15. Мэдисон Киз — Арина Соболенко
  • 8 сентября. ТВА. Бен Шелтон — Новак Джокович
  • 8 сентября. ТВА. Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Болельщики ждут в мужской части турнира противостояние Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Дважды они уже встречались в этом сезоне и по разу друг у друга выиграли. У женщин сразу после окончания турнира первой ракеткой мира станет Арина Соболенко. Будет символично, если она еще и отберет у Швентек титул действующей чемпионки US Open.

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023

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