Рублев о том, опасается ли за здоровье во время матчей в жару: «Даже не думаю о здоровье – только о том, что нужно бороться»
Андрей Рублев ответил, опасается ли за здоровье во время матчей в жару.
По ходу их четвертьфинала US Open Даниил Медведев сказал: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут».
«Я даже не думаю о здоровье. В эти моменты я думаю только о том, что нужно бороться. Как бы тяжело ни было. Спорт – это непросто. Нужно быть готовым ко всему.
Лучшие игроки доказывают, что они ко всему готовы – поэтому они лучшие. Вчера Новак в тех же условиях играл с Фрицем, и ничего не случилось, он выиграл у очень сильного соперника.
В лучших что-то такое есть. Они лучше выступают или лучше готовятся».
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