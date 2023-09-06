Медведев по ходу матча с Рублевым: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут»
Даниил Медведев пожаловался на условия в матче с Андреем Рублевым на US Open.
Ему не понравилось, что на корте Артура Эша могут закрыть крышу, несмотря на 33 градуса жары и высокую влажность.
«Однажды игрок умрет, и тогда они поймут», – сказал Медведев.
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И там люди действительно умирали
Работа Медведева - играть в теннис.
футболисты и хоккеисты стабильно мрут от нагрузок. зачем ждать, пока это случится на теннисном корте?
Печалька
Когда ты кого-то оскорбляешь, всегда помни о том, что найдется кто-то, кто ответит.
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