Медведев по ходу матча с Рублевым: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут»

Даниил Медведев пожаловался на условия в матче с Андреем Рублевым на US Open.

Ему не понравилось, что на корте Артура Эша могут закрыть крышу, несмотря на 33 градуса жары и высокую влажность.

«Однажды игрок умрет, и тогда они поймут», – сказал Медведев.

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