Медведев по ходу матча с Рублевым: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев пожаловался на условия в матче с Андреем Рублевым на US Open.

Ему не понравилось, что на корте Артура Эша могут закрыть крышу, несмотря на 33 градуса жары и высокую влажность.

«Однажды игрок умрет, и тогда они поймут», – сказал Медведев.

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13 комментариев

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Алексей Колин
Факты говорит. Это уже не теннис, а спортивная сауна.
И там люди действительно умирали
+24
-1
+23
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murzzzzzilka
Ответ берде
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Работа пожарного - спасать людей.
Работа Медведева - играть в теннис.
+24
-1
+23
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vulturecrow
вообще, теннисистам надо объединиться и что-то сделать. организаторы постоянно на них кладут - то до 3 часов ночи заставляют играть, то по мокрому скользкому корту бегать, то в опасную для жизни жару ингаляторами пользоваться.
футболисты и хоккеисты стабильно мрут от нагрузок. зачем ждать, пока это случится на теннисном корте?
+4
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S.Graf
Я так понимаю, кондиционеры в NY ещё не изобрели
Печалька
+3
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go25
Ответ Bdv68
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Я живу сегодня как раз для того, чтобы и завтра жить
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murzzzzzilka
Ответ берде
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Пожалуйся.
Когда ты кого-то оскорбляешь, всегда помни о том, что найдется кто-то, кто ответит.
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armageddon123456
Ответ Bdv68
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Гена Букин одобряет
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murzzzzzilka
Ответ берде
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берде
Ответ murzzzzzilka
Работа пожарного - спасать людей. Работа Медведева - играть в теннис.
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берде
Ответ murzzzzzilka
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берде
Ответ murzzzzzilka
Пожалуйся. Когда ты кого-то оскорбляешь, всегда помни о том, что найдется кто-то, кто ответит.
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goodloser
Ответ берде
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Где вы работаете? Допустим, в офисе. Почему бы вам не сидеть в офисе при 35 градусах? Почему бы вам не пожертвовать собой, принося пользу обществу?
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Аморалинни
Ответ murzzzzzilka
Работа пожарного - спасать людей. Работа Медведева - играть в теннис.
Только пожарный рискует жизнью и получает значительно меньше
А данечка жалуется на жаришку за миллионы
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