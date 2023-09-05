На кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке настала пора решающих матчей одиночного мужского турнира Открытого чемпионата США по теннису. В одном из четвертьфинальных поединков встретятся российские теннисисты третья ракетка мира Даниил Медведев и, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, Андрей Рублев.

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Матч соперников состоится 6 сентября на корте имени Артура Эша, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

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Ранее Медведев и Рублев встречались на турнирах АТР восемь раз, причем все их матчи проходили на харде. Шесть побед на счету Даниила, два раза выигрывал Андрей. В 2020 году они уже играли на US Open на той же стадии турнира, победил Медведев со счетом 7 : 6 (8 : 6), 6 : 3, 7 : 6 (7 : 5).

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023