Соболенко о том, что станет №1 после US Open: «Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала US Open.

Она выиграла 6:1, 6:4.

«Я точно показала отличный теннис. Очень довольна, потому что соперница здорово играла на US Open. Я создала себе еще одну возможность лучше выступить в полуфинале».

Также она высказалась о том, что после турнира станет №1.

«Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после US Open», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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