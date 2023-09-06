Соболенко о том, что станет №1 после US Open: «Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала US Open.

Она выиграла 6:1, 6:4.

«Я точно показала отличный теннис. Очень довольна, потому что соперница здорово играла на US Open. Я создала себе еще одну возможность лучше выступить в полуфинале».

Также она высказалась о том, что после турнира станет №1.

«Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после US Open», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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5 комментариев

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TennisForever
Победы на турнире ,Арина,удачи.
+15
-6
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Stas Salesov
"и для моей семьи"
Крестный, Александр Григорьевич, поздравит лично и выпустит заявление, от гордости будет распирать
+7
-5
+2
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Хаскерс
Ответ dimon 2.0
а что - у транса есть семья ??
Тебе лучше знать.
+2
0
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Alexander Idelevich
Ответ Stas Salesov
"и для моей семьи" Крестный, Александр Григорьевич, поздравит лично и выпустит заявление, от гордости будет распирать
Кусать чемпионов - это моветон! Я думал, что ты умнее!
+4
-4
0
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