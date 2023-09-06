Соболенко о том, что станет №1 после US Open: «Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала US Open.
Она выиграла 6:1, 6:4.
«Я точно показала отличный теннис. Очень довольна, потому что соперница здорово играла на US Open. Я создала себе еще одну возможность лучше выступить в полуфинале».
Также она высказалась о том, что после турнира станет №1.
«Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после US Open», – сказала Соболенко в интервью на корте.
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