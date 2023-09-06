Зверев вернется в топ-10

Теги рейтинги ATP Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Теннис

12-я ракетка мира Александр Зверев по итогам US Open вернется в топ-10.

Он вытеснит из десятки Фрэнсиса Тиафу, который уступил Бену Шелтону и не смог защитить прошлогодний полуфинал.

Сегодня Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 финала. В случае победы в турнире он поднимется в топ-5.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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5 комментариев

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Hardy
уж всяко достойнее всяких Тиафу и Руудов
+18
-1
+17
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petia.subbotin
Мб думаю ради фана 5 соток на кису поставить, как думаете хотя бы 10% шанс на победу есть у зверева?
+3
0
+3
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Максим Пестов
Ответ petia.subbotin
Мб думаю ради фана 5 соток на кису поставить, как думаете хотя бы 10% шанс на победу есть у зверева?
30% шанс
+3
0
+3
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Ярик01
Ответ petia.subbotin
Мб думаю ради фана 5 соток на кису поставить, как думаете хотя бы 10% шанс на победу есть у зверева?
Фан это когда хотя бы недельную зарплату ставить, а тут удовольствие какое
+4
-1
+3
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