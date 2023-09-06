Зверев вернется в топ-10
12-я ракетка мира Александр Зверев по итогам US Open вернется в топ-10.
Он вытеснит из десятки Фрэнсиса Тиафу, который уступил Бену Шелтону и не смог защитить прошлогодний полуфинал.
Сегодня Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 финала. В случае победы в турнире он поднимется в топ-5.
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