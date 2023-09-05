US Open: Даниил Медведев — Андрей Рублев прямая трансляция матча 06.09.2023
В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису случилось аж два поединка соотечественников. Накануне играли американцы Фрэнсис Тиафу и Бен Шелтон, но российских болельщиков больше интересует очередное противостояние Даниила Медведева и Андрея Рублева. Их матч состоится 6 сентября, начало не ранее 20:15 по московскому времени.
Теннисисты будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!
Российским поклонникам тенниса можно радоваться, в полуфинале US Open точно будет россиянин, вот только ни Даниилу с Андреем, ни их персональным болельщикам такой расклад не нравится. Ведь кому-то точно придется уступить. Для Медведева Открытый чемпионат США любимый турнир Большого шлема и не только потому что он брал здесь титул в 2021 году. Всегда на кортах национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг он чувствует себя уверенно и заряжается не только поддержкой трибун, но и отрицательными эмоциями болельщиков. Порой он их сам вызывает и провоцирует. Сейчас у него неплохие шансы стать полуфиналистом и еще раз попробовать свои силы в потенциальном противостоянии с Карлосом Алькарасом.
Андрей Рублев будет точно против. Сложно сказать, что творилось у него внутри после победы в четвертьфинале над Джеком Дрэйпером из Великобритании. Очевидна была его радость, но по ходу игры его эмоции точно не шли на пользу. Британец далеко не самый искушенный теннисист и не смог воспользоваться растерянностью Андрея, а вот Даниил Медведев знает своего соперника досконально. Все-таки они друзья и играли друг с другом еще в детском возрасте. Камень преткновения для Рублева — четвертьфинал турниров Большого шлема. Он на этой стадии играл на каждом из них в общей сложности восемь раз и не разу не смог пройти в полуфинал. Получится ли на этот раз?
Статистика говорит, что вряд ли. На взрослом уровне Даниил и Андрей играли друг с другом восемь раз и в шести поединках верх брал Медведев, в том числе в двух четвертьфиналах мейджоров. Сейчас может случится третий, тем более букмекеры отдают преимущество третьей ракетке мира. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,41, выигрыш Рублева оценивается коэффициентом 3,00.
Комментарии