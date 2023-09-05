В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису случилось аж два поединка соотечественников. Накануне играли американцы Фрэнсис Тиафу и Бен Шелтон, но российских болельщиков больше интересует очередное противостояние Даниила Медведева и Андрея Рублева. Их матч состоится 6 сентября, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Российским поклонникам тенниса можно радоваться, в полуфинале US Open точно будет россиянин, вот только ни Даниилу с Андреем, ни их персональным болельщикам такой расклад не нравится. Ведь кому-то точно придется уступить. Для Медведева Открытый чемпионат США любимый турнир Большого шлема и не только потому что он брал здесь титул в 2021 году. Всегда на кортах национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг он чувствует себя уверенно и заряжается не только поддержкой трибун, но и отрицательными эмоциями болельщиков. Порой он их сам вызывает и провоцирует. Сейчас у него неплохие шансы стать полуфиналистом и еще раз попробовать свои силы в потенциальном противостоянии с Карлосом Алькарасом.

Андрей Рублев будет точно против. Сложно сказать, что творилось у него внутри после победы в четвертьфинале над Джеком Дрэйпером из Великобритании. Очевидна была его радость, но по ходу игры его эмоции точно не шли на пользу. Британец далеко не самый искушенный теннисист и не смог воспользоваться растерянностью Андрея, а вот Даниил Медведев знает своего соперника досконально. Все-таки они друзья и играли друг с другом еще в детском возрасте. Камень преткновения для Рублева — четвертьфинал турниров Большого шлема. Он на этой стадии играл на каждом из них в общей сложности восемь раз и не разу не смог пройти в полуфинал. Получится ли на этот раз?

Статистика говорит, что вряд ли. На взрослом уровне Даниил и Андрей играли друг с другом восемь раз и в шести поединках верх брал Медведев, в том числе в двух четвертьфиналах мейджоров. Сейчас может случится третий, тем более букмекеры отдают преимущество третьей ракетке мира. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,41, выигрыш Рублева оценивается коэффициентом 3,00.

Расписание US Open 2023