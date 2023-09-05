Вновь турнир Большого шлема, вновь Открытый чемпионат США и вновь на стадии четвертьфинала встречаются первая и вторая ракетка России Даниил Медведев и Андрей Рублев. Теперь можно быть уверенным, что россиянин будет в полуфинале, жаль только, кому-то придется уступить. Матч состоится 6 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

Третья ракетка мира довольно успешно начал нынешний сезон. Australian Open Даниил занести себе в актив не может, но затем в весенней части он выиграл пять турниров АТР и вновь заставил говорить о себе, как о реальном конкуренте Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. У болельщиков были большие надежды на Roland Garros, но там и вовсе случился провал. Даниил проиграл уже в первом раунде причем малоизвестному бразильцу Тиаго Сейботу Уайлду, ведя по сетам в ходе поединка. В очередной раз россиянин подтвердил, что любимым его покрытием остается хард, но приехал в Англию и добился самого большого успеха на Уимблдоне, дойдя до полуфинала. Там он в трех сетах уступил гораздо более универсальному теннисисту Карлосу Алькарасу. После Уимблдона Даниил начал подготовку к продолжению сезона на харде и участвовал в турнирах в Торонто и Цинциннати. Ни на одном из них лавров не снискал. В первом случае уступил Александру Звереву из Германии, во втором австралийцу Алексу де Минауру. У него он взял реванш в предыдущем матче на US Open. Проиграв первый сет, в дальнейшем Медведев был сильнее во всех компонентах. Тем не менее сейчас его игра не напоминает чемпионский уровень 2021 года. Тогда у него на корте получалось все и спадов не было.

За Андрея Рублева, порой, становится страшно, настолько он выплескивает эмоции во время своих матчей. Характерный случай произошел в матче четвертого круга против британца Джека Дрэйпера. По игре россиянин вел, уверенно забрал первый сет и начал второй. Ничего не предвещало бури, но тут случился третий гейм, подавал Дрэйпер, и завязалась упорная борьба. Так бывает, и ничего катастрофического для Андрея не происходило. Однако он не сумел несколько раз выиграть геймбол, и случилась истерика. Одновременно это совпало с хорошей игрой Джека, а все вместе в итоге привело к проигрышу сета. Как бы там ни было, но в третьем, а затем и в четвертом сете все встало на свои места. Рублев уверенно выиграл, но такие всплески явно не идут ему на пользу. Особенно сейчас перед очередным четвертьфиналом девятым по счету для него на турнирах Большого шлема. В восьми предыдущих ноль побед, причем дважды останавливал его никто иной как Даниил Медведев. Впрочем, одно дело выплескивать эмоции, когда ты знаешь, что сильнее оппонента, но у тебя ничего не выходит и другое дело, понимая, что ты обречен. Для Рублева обыграть соотечественника будет делом принципа. Тем более он знает как это делать. В противном случае Андрей так и останется вечным четвертьфиналистом.

Результаты US Open 2023

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 53/11

победы/поражения Медведева на харде — 31/5

рейтинг ATP Рублева — 8

победы/поражения Рублева в 2023 году — 46/17

победы/поражения Рублева на харде — 17/9

Факты и статистика перед матчем Медведев — Рублев

В пяти последних матчах с соотечественниками Даниил Медведев одержал четыре победы. У Андрея Рублева баланс побед и поражений на харде составляет 66 процентов, на десять меньше, чем у Медведева.

Статистика личных встреч Медведев — Рублев

Ранее соперники встречались восемь раз и счет 6 – 2 в пользу Медведева. Помимо упомянутых Australian Open и US Open Даниил побеждал в четвертьфиналах турниров в Санкт-Петербурге и Цинциннати. Андрей выиграл два матча подряд в 2021 и 2022 годах, но последнее слово все равно осталось за Медведевым, который выиграл в этом году в финале турнира в Дубае.

Прогноз на матч Медведев — Рублев

Теннисисты на этом турнире выступают нестабильно, в игре обоих случаются провалы, и все же игра Даниила Медведева выглядит более цельной. Он тоже может спорить с судьями, препираться со зрителями, но такое поведение его стимулирует, а вот эмоции Рублева самому теннисисту изрядно мешают. Легким матч точно ни для кого не будет. Букмекеры отдают преимущество Даниилу. Winline предлагает на победу третьей ракетки мира коэффициент 1,41, успех Андрея оценивается коэффициентом 3,00.

Наш прогноз: в игре на задней линии Медведев один из сильнейших теннисистов мира, в обмене ударами его превосходят только Алькарас и Джокович. Как показали предыдущие матчи Рублев не всегда может выдержать долгую перестрелку, а потому, скорее всего, снова проиграет, но сет забрать сможет. Ставим на фору Медведева по сетам -1,5.

Расписание US Open 2023