Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса

может сыграть на финальном турнире Кубка Дэвиса в ноябре.

По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не играет с января из-за травмы бедра. Перед « » он объявил, что следующий сезон станет для него последним.

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