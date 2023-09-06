Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса
Рафаэль Надаль может сыграть на финальном турнире Кубка Дэвиса в ноябре.
По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» не играет с января из-за травмы бедра. Перед «Ролан Гаррос» он объявил, что следующий сезон станет для него последним.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
К тому же, там достаточно быть в заявке. Выходить на корт и играть не обязательно.
Понятное дело, что и МОК, и ITF могут выписать WC кому угодно. Только это будет слишком уж явным плевком на свои же собственные правила.
Так можно далеко зайти. Для всех на подготовку к подаче 20 сек., а кому-то 20 минут. Для всех аут - это аут, а кому-то меньше метра не считается, и при попадании в сетку розыгрыш переигрывается.
Уже сейчас подобное допускается. Кому-то дисквал за пропуск допинг-теста, а кто-то получает TUE на запрещённые препараты, и заявляет, что приняла допинг-офицеров за грабителей.