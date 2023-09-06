Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса

Теги Рафаэль Надаль Давид Феррер Кубок Дэвиса ATP Теннис

Рафаэль Надаль может сыграть на финальном турнире Кубка Дэвиса в ноябре.

По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не играет с января из-за травмы бедра. Перед «Ролан Гаррос» он объявил, что следующий сезон станет для него последним.

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17 комментариев

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Кукушка Кукушка
было бы круто увидеть Надаля и Алькараса вместе в парном матче
+13
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+12
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Artmen007
Я бы не торопился. В 2024 провести последний танец на грунте. Спасибо Рафа что был с нами все это время
+8
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+8
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Emma Nevskaia
ждем тебя, чемпион 💟
+9
-2
+7
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Хозяин патриотов
Мы все без исключения соскучились по нашему Рафе и ждем его на корте🙏
+8
-6
+2
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Lana5
Значит планирует на олимпиаде играть
+3
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Syndycate
Ответ S.Graf
Наверняка заявится. Допуск на ОИ без участия в КД - зашквар и палево. К тому же, там достаточно быть в заявке. Выходить на корт и играть не обязательно.
Олимпиада тоже WC дают если не ошибаюсь, если он захочет, его точно без отбора пригласят
+2
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+2
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Syndycate
Ответ S.Graf
Это в том случае, если теннисист(ка) не проходит по квоте от страны. Но участие в КД/КБДК обязательно, ITF таким образом защищает свои кубки от массового игнора. Понятное дело, что и МОК, и ITF могут выписать WC кому угодно. Только это будет слишком уж явным плевком на свои же собственные правила.
Так он спокойно может сказать, что у него травма была. Если захочет, его с радостью пригласят, это же прибыль для них, проданные билеты и прочее. И плевать им на свои же правила)
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Lana5
Ответ Йенс Мустерманн
Поискал бы лучше грунтовый челленджер для первой практики, а так заруинит шансы сборной и сам на харде опять травму получит.
Если он и сыграет, то только пару наверное
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Максим Пестов
Очень ждём Рафу на корте! Надеюсь, что полностью восстановится... впереди последний сезон в карьере. Как бы хотелось отыграть его без травм
+4
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master s
придется карапузу возвращать арендованные тюбики и ингаляторы
+6
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Оскар Муравьёв
В 37 лет весь в травмах зачем возвращаться
+1
-1
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S.Graf
Наверняка заявится. Допуск на ОИ без участия в КД - зашквар и палево.
К тому же, там достаточно быть в заявке. Выходить на корт и играть не обязательно.
+3
-3
0
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S.Graf
Ответ Syndycate
Олимпиада тоже WC дают если не ошибаюсь, если он захочет, его точно без отбора пригласят
Это в том случае, если теннисист(ка) не проходит по квоте от страны. Но участие в КД/КБДК обязательно, ITF таким образом защищает свои кубки от массового игнора.
Понятное дело, что и МОК, и ITF могут выписать WC кому угодно. Только это будет слишком уж явным плевком на свои же собственные правила.
0
0
0
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S.Graf
Ответ Syndycate
Так он спокойно может сказать, что у него травма была. Если захочет, его с радостью пригласят, это же прибыль для них, проданные билеты и прочее. И плевать им на свои же правила)
Когда "все животные равны, но некоторые равнее"(с) "Скотный двор", Оруэлл) - это самое отвратительное, что есть в современном спорте.
Так можно далеко зайти. Для всех на подготовку к подаче 20 сек., а кому-то 20 минут. Для всех аут - это аут, а кому-то меньше метра не считается, и при попадании в сетку розыгрыш переигрывается.
Уже сейчас подобное допускается. Кому-то дисквал за пропуск допинг-теста, а кто-то получает TUE на запрещённые препараты, и заявляет, что приняла допинг-офицеров за грабителей.
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S.Graf
Ответ Lana5
Если он и сыграет, то только пару наверное
Может и одиночку сыграть. Как показывает многолетний опыт наблюдений, игровая практика на турнирах Рафику ни к чему)
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