Джокович о 47-м полуфинале ТБШ: «Этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е»
Новак Джокович прокомментировал то, что вышел в 47-й полуфинал «Большого шлема».
Он обыграл Тэйлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4. Серб стал единоличным рекордсменом.
«Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру.
Мне посчастливилось встретиться с очень знающими людьми, которые верили в мой талант. Без них меня бы здесь бы не было. Мои родители здесь – и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было.
Это длинный ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Нынешние топ-10 смотрят на него, как на Джордана смотрели-вернее боялись.
Понял со временем, никогда нельзя ставить против Новака!
Новак классно спел)
Если бы конкретно в рекорде по 1/2 был бы смысл, думаю Новак еще лет 7-10 их точно мог бы собирать)
#IDEMO #24
Военные преступники из сасш еще вспомнят свои злодеяния.