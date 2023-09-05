Джокович о 47-м полуфинале ТБШ: «Этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е»

Новак Джокович прокомментировал то, что вышел в 47-й полуфинал «Большого шлема».

Он обыграл Тэйлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4. Серб стал единоличным рекордсменом.

«Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру.

Мне посчастливилось встретиться с очень знающими людьми, которые верили в мой талант. Без них меня бы здесь бы не было. Мои родители здесь – и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было.

Это длинный ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры».

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