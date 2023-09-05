Джокович о 47-м полуфинале ТБШ: «Этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что вышел в 47-й полуфинал «Большого шлема».

Он обыграл Тэйлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4. Серб стал единоличным рекордсменом.

«Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру.

Мне посчастливилось встретиться с очень знающими людьми, которые верили в мой талант. Без них меня бы здесь бы не было. Мои родители здесь – и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было.

Это длинный ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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18 комментариев

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Роман
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Респект такое в США сказать
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justbored
Неплохо напомнил.))
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Sincere
Думаю, он не просто так всегда говорит об этом именно на ЮСО)))
+25
-2
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Kironbet
Ответ Роман
Респект такое в США сказать
За ним не заржавеет ;)
+14
-3
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Tseren031293
Являясь ярым фанатом Федерера, не перестаю восхищаться Джоком, не самая зрелищная игра, но как он отыгрывает брейки?
Нынешние топ-10 смотрят на него, как на Джордана смотрели-вернее боялись.
Понял со временем, никогда нельзя ставить против Новака!
+11
-2
+9
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S.Graf
Спортс, запилите песню
Новак классно спел)
+9
-2
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mr_ h2o
Офигеть конечно цифра 47 полуфиналов. У Рубля пока 0 и ему надо 12 лет подряд выходить, чтоб Новака обогнать.

Если бы конкретно в рекорде по 1/2 был бы смысл, думаю Новак еще лет 7-10 их точно мог бы собирать)
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Function
Ответ Посторонним В
... И еще и играю сейчас в стране, которая и разорвала войной мою Родину 😍 Ведь ты же так подумал, а, Ноле? 😁
Война там началась задолго до хоть какого то участия США. И благодаря их участию она там (худо бедно) закончилась.
+7
-2
+5
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rofed
Огромное уважение Новаку и его родителям!
+5
-1
+4
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Nandomo
Ответ Tseren031293
Являясь ярым фанатом Федерера, не перестаю восхищаться Джоком, не самая зрелищная игра, но как он отыгрывает брейки? Нынешние топ-10 смотрят на него, как на Джордана смотрели-вернее боялись. Понял со временем, никогда нельзя ставить против Новака!
Это чувство обреченности, безысходность в глазах еще до начала матча, такое в наше время больше нигде не увидишь, воистину ве-ли-чай-ший!
#IDEMO #24
+7
-3
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Иван Шуткин
Джока, суперкороль тенниса!!
+4
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j4romir
Хорошо, что есть публичные известные люди, которые об этом говорят.
Военные преступники из сасш еще вспомнят свои злодеяния.
+2
-2
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Dmitry Kochnev
Ответ Under
вы хотите сказать, что это США развязали там войну?
Путин, конечно
+3
-3
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Syndycate
Ответ Function
Война там началась задолго до хоть какого то участия США. И благодаря их участию она там (худо бедно) закончилась.
Ох уж эти бравые американцы, несут везде мир и демократию)
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