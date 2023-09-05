Мэдисон Киз: «У Вондроушовой уникальный стиль игры. Травмы не позволили ей реализовать себя на 100%»

Мэдисон Киз ответила, смотрела ли она финал «Уимблдона» с участием Маркеты Вондроушовой.

Они сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open.

– Если честно, я почти не смотрела финал «Уимблдона», но она очень сильная теннисистка. В 2019-м она еще и была в финале «Ролан Гаррос». Думаю, ее карьера получилась не на 100% такой, какой бы могла быть, если бы не травмы. Но сейчас она играет на 100%.

Мне кажется, у нее уникальный стиль игры, особенно если учитывать то, что она смогла выиграть «Большой шлем» и дойти здесь до 1/4. У нее есть баланс между игровой хитростью, мощностью и мастерством.

– Какие у нее слабые стороны?

– Когда люди играют хорошо, нужно выяснить, в чем их слабости. К счастью, для этого у тебя есть тренер, который помогает составить план на игру. Надеюсь, я смогу следовать плану так же хорошо, как сегодня.

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