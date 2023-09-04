Вондроушова плакала в подтрибунном помещении после выхода в четвертьфинал US Open, Стрыцова ее утешала

Теги US Open WTA Барбора Стрыцова Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал US Open.

«Евроспорт» показал, как после матча она сидела в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. По ходу матча с Пейтон Стернс она вызывала врача из-за проблем с плечом.

К ней подошла Барбора Стрыцова, с которой она выступает в паре, и обняла ее, а Вондроушова плакала.

Позже Вондроушова объяснила, что плакала, потому что им со Стрыцовой пришлось сняться с пары из-за ее травмы. А Стрыцова проводит последний турнир в карьере.

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9 комментариев

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encaro_one
Чего, халява Киз светит из-за травмы?
+14
-1
+13
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Hardy
жесть, Киз ещё от Люськи должна была отлетать, а в итоге и у неё проблемы с плечом были, теперь вот у чешки...
+7
0
+7
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justbored
А некоторые люди с массивным айкью тут глумились.
+6
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+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Как же Ракете с травмами не везет...
+3
0
+3
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nick-basil
Неприятно, когда болеют против тебя. Радуются-хлопают на твои ошибки
0
0
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ecopromo
ну плакала и плакала, с кем не бывает
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Вини
Ответ encaro_one
Чего, халява Киз светит из-за травмы?
У Киз бывают такие дни, что она сама за час может все мячи раскидать по аутам и сеткам.
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