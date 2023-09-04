Вондроушова плакала в подтрибунном помещении после выхода в четвертьфинал US Open, Стрыцова ее утешала

вышла в четвертьфинал US Open.

«Евроспорт» показал, как после матча она сидела в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. По ходу матча с Пейтон Стернс она вызывала врача из-за проблем с плечом.

К ней подошла , с которой она выступает в паре, и обняла ее, а Вондроушова плакала.

Позже Вондроушова объяснила, что плакала, потому что им со Стрыцовой пришлось сняться с пары из-за ее травмы. А Стрыцова проводит последний турнир в карьере.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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