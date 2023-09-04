Вондроушова плакала в подтрибунном помещении после выхода в четвертьфинал US Open, Стрыцова ее утешала
Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал US Open.
«Евроспорт» показал, как после матча она сидела в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. По ходу матча с Пейтон Стернс она вызывала врача из-за проблем с плечом.
К ней подошла Барбора Стрыцова, с которой она выступает в паре, и обняла ее, а Вондроушова плакала.
Позже Вондроушова объяснила, что плакала, потому что им со Стрыцовой пришлось сняться с пары из-за ее травмы. А Стрыцова проводит последний турнир в карьере.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
9 комментариев