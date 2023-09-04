Киз впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open

разгромила третью ракетку мира в четвертом круге – 6:1, 6:3.

Киз впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10 на «Большом шлеме».

Она третий раз и впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open. Всего это будет ее десятый четвертьфинал на «Больших шлемах».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе