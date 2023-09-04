Киз впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open
Мэдисон Киз разгромила третью ракетку мира Джессику Пегулу в четвертом круге US Open – 6:1, 6:3.
Киз впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10 на «Большом шлеме».
Она третий раз и впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open. Всего это будет ее десятый четвертьфинал на «Больших шлемах».
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