Киз впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Джессика Пегула Теннис

Мэдисон Киз разгромила третью ракетку мира Джессику Пегулу в четвертом круге US Open – 6:1, 6:3.

Киз впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10 на «Большом шлеме».

Она третий раз и впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал US Open. Всего это будет ее десятый четвертьфинал на «Больших шлемах».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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5 комментариев

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go25
В заголовке "вышла в четвертьфинал US Opem". Следующая стадия мастерства редакторов спортса: "четвертьфинал US Omen" ))) Исправляйте - даём бесплатные подсказки редакторам, шоужтам.
+7
0
+7
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Lola Lola
всегда нравилась Мэд!
+3
-1
+2
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Tarkovski
Ответ go25
В заголовке "вышла в четвертьфинал US Opem". Следующая стадия мастерства редакторов спортса: "четвертьфинал US Omen" ))) Исправляйте - даём бесплатные подсказки редакторам, шоужтам.
А ещё лучше - US Opium. 17-й корт подтвердит )
+1
0
+1
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go25
Ответ Tarkovski
А ещё лучше - US Opium. 17-й корт подтвердит )
А ты хорош! 👍 Твой вариант интереснее 😉
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