В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису вторая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с хозяином корта американцем Тэйлором Фрицем. Матч состоится 5 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

Каких только на поединков за всю карьеру у Новака Джоковича. По драматизму можно создать целую иерархию. Уже в этом сезоне два матча с Карлосом Алькарасом могут претендовать на попадание в десятку таких матчей. Сначала соперники сыграли пятисетовый поединок на Уимблдоне, а совсем недавно финал на турнире в Цинциннати. Болельщики ждут третью серию этого противостояния в сезоне. Ведь на самом деле все понимают, что Новак может на своем высочайшем уровне провести еще от силы один-два сезона, и великая эпоха в мужском теннисе закончится. Первым закончил карьеру Роджер Федерер, затем Рафаэль Надаль.Драматичным выдался матч Новака Джоковича в третьем круге против соотечественника Ласло Дьере, который после двух сетов вел со счетом 2 – 0. В такие моменты думаешь, вот и все, видимо, Джокович уже не тот. Однако нужно помнить, что Ноле уже не раз проделывал трюки, когда полностью переворачивал ход поединка, преображался и побеждал. Так и случилось, а после в четвертом круге была встреча с хорватом Борной Гойо. Тут все было рутинно, Джокович выиграл в трех сетах. На пути к финалу осталось сделать два шага, но с каждым разом соперники все более серьезные.

Тэйлор Фриц на данный момент является первой ракеткой США, хотя, как видно по сетке, и судя по участникам четвертьфиналов, борьба за то, кто будет первой ракеткой после турнира идет не шуточная. В нижней части сетки из четырех теннисистов трое представляют США. У Фрица за плечами несколько лет удачных выступлений в туре, но каких-то серьезных прорывов не было. На турнирах Большого шлема Тэйлор выступает достаточно скромно. Высшим его достижением до сих пор являлся выход в четвертьфинал Уимблдона в прошлом сезоне. Более того, на родном US Open ранее дальше третьего круга он не проходил. Теперь четвертьфинал и тут, причем на пути к нему Тэйлор просто выносил своих соперников в трех сетах. Можно сказать, что американцу повезло с оппонентами. В первом круге он играл с соотечественником Стивом Джонсоном и отдал ему пять геймов, во втором с перуанцем Хуаном Пабло Варильясом, тут та же история. В третьем круге соперником Фрица стал малоизвестный словак Якуб Меншик, тот вообще смог выиграть только три гейма. Наконец в предыдущем матче Тэйлор играл с Домиником Штрикером из Швейцарии, который сенсационно дошел до четвертого раунда. Тут уже американцу пришлось постараться, в первом сете дело даже дошло до тай-брейка, но в итоге все равно победа в трех сетах.

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 43/5

победы/поражения Джоковича на харде — 24/1

рейтинг ATP Фрица — 9

победы/поражения Фрица в 2023 году — 50/19

победы/поражения Фрица на харде — 34/8

Факты и статистика перед матчем Джокович — Фриц

Из шести предыдущих матчей с соперниками из первой десятки мирового рейтинга Тэйлор Фриц проиграл всухую только два. Новак Джокович в трех из пяти последних матчах с соперниками из США на хардовых мейджорах обменивался сетами.

Статистика личных встреч Джокович — Фриц

Тут все для Тэйлора печально. Соперники встречались друг с другом семь раз и неизменно выигрывал Джокович. Лишь в двух поединках завязывалась борьба. В 2021 году в третьем круге Australian Open пришлось играть пять сетов и в 2022 году на итоговом турнире в Турине серб выиграл в двух сетах, но в обоих были тай-брейки. Совсем недавно теннисисты встречались в Цинциннати, счет был в пользу Джоковича 6 : 0, 6 : 4.

Прогноз на матч Джокович — Фриц

Игра Фрица на турнире, конечно, впечатляет, но до сих пор у него и близко не было соперников, которые могли бы доставить серьезные проблемы. Настрой на матч с Джоковичем будет особенный, да и болельщики будут полностью на его стороне. Впрочем, и специалисты, и букмекеры считают, что у американца будет крайне мало шансов в борьбе против второй ракетки мира. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,14, успех Фрица оценивается коэффициентом 5,84.

Наш прогноз: Тэйлор вполне способен взять у Джоковича хотя бы один сет, ну или навязать борьбу в каждом из них и доводить партии до тай-брейков. Поэтому при ставке на победу Новака вполне можно рассмотреть тотал больше 33,5 геймов.

Расписание US Open 2023