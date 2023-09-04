В нижней части сетки мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису в четвертьфинал вышли сразу три американских теннисиста. Двум из них придется сыграть между собой. Десятая ракетка мира Фрэнсис Тиафу встретится с Беном Шелтоном. Матч состоится в ночь с 5 на 6 сентября на центральном корте имени Артура Эша, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

На турнирах Большого шлема Фрэнсис Тиафу в этом году удивительно стабилен. В каждом из трех предыдущих мейджорах он выходил в третий круг, где и заканчивал борьбу. Но другое дело US Open, который является для него самым успешным ТБШ. В прошлом году здесь он смог достичь полуфинала, где в кпорной борьбе в пяти сетах уступил будущему победителю Карлосу Алькарасу. Так что четвертьфинал для Фрэнсиса далеко не предел, настроен он пройти как можно дальше. На протяжении нескольких последних сезонов Тиафу хотя бы немного, но улучшает свои показатели. В 2022 году он стабильно находился в двадцатке сильнейших или около нее. В текущем сезоне выиграл два турнира АТР и смог оказаться в десятке лучших. Сейчас чтобы не выпасть оттуда ему необходимо защитить прошлогодние очки, а значит нужно побеждать Бена Шелтона. Фрэнсис Тиафу уже встречался с одним соотечественником. В первом круге он обыграл в трех сетах обладателя уайлд кард Лэрнера Тьена. Затем Тиафу также уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера, в третьем круге сыграл четыре сета с французом Адрианом Маннарино, этот поединок пока оказался самым сложным для американца. В четвертом круге Фрэнсис оказался сильнее австралийца Ринки Хиджикаты в трех партиях.

Мужской турнир на US Open оказался не очень богат на сюрпризы. К таковым можно отнести лишь поряжения Каспера Рууда и Хольгера Руне на ранних стадиях. Поэтому среди восьми сильнейших теннисистов турнира Бен Шелтон стоит особняком. Он занимает в рейтинге место в конце пятого десятка, но в элиту ворвался довольно дерзко. Ровесник Карлоса Алькараса еще два года назад был где-то в шестой сотне рейтинга, но прошлый сезон завершил уже в сотне сильнейших, в этом прогрессирует еще более стремительно и после турнира может оказаться в тридцатке лучших. Сейчас для него в чем-то повторяется Открытый чемпионат Австралии. Тогда он тоже смог дойти до четвертьфинала, но уступил другому соотечественнику Томми Полу. По большому счету других успехов у Шелтона на протяжении всего сезона не было. В лучшем случае он достигал второго круга на различных турнирах. Но очки ему защищать не надо, отсюда и довольно высокое для него место в рейтинге. Кстати, с Полом он встретился в матче четвертого круга и смог взять реванш за январское поражение в Мельбурне. Было бы интересно посмотреть на Бена и в матче второго круга против Доминика Тима, но австриец снялся после первого сета.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Тиафу — 10

победы/поражения Тиафу в 2023 году — 37/17

победы/поражения Тиафу на харде — 21/8

рейтинг ATP Шелтона — 47

победы/поражения Шелтона в 2023 году — 18/22

победы/поражения Шелтона на харде — 12/11

Факты и статистика перед матчем Тиафу — Шелтон

В четырех из шести предыдущих поединках с соотечественниками Фрэнсис Тиафу как минимум проигрывал один сет. Бен Шелтон нисколько не тушуется в матчах с соперниками, стоящими в рейтинге выше него. Лишь два из пяти последних таких матчей он проиграл всухую.

Статистика личных встреч Тиафу — Шелтон

Ранее теннисисты на турнирах не пересекались, предстоящий поединок станет первым очным.

Прогноз на матч Тиафу — Шелтон

Оба теннисиста уже по ходу турнира набрали хорошую форму, при этом оба не выдерживают высокий темп на протяжении своих матчей. У Бена Шелтона был заметен провал в третьем сете во время поединка с Томми Полом. Фрэнсис Тиафу неудачно начал матч с Адрианом Маннарино. Но в целом он гораздо опытнее своего соотечественника, поэтому букмекеры склоняются к его выигрышу. Winline предлагает на победу Тиафу коэффициент 1,41, успех Шелтона оценивается коэффициентом 3,00.

Наш прогноз: тут точно матч не ограничится тремя сетами, Бен сможет зацепиться за один, а там где один может последовать та же история, что и в матче с Полом. Но все же не верится, что Фрэнсис сможет уступить. Полуфинал для него дело принципа, поэтому ставим на его победу с форой по геймам на Шелтона +4,5.

Расписание US Open 2023