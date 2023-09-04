Латвийская теннисистка Алена Остапенко в первом четвертьфинальном поединке женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису будет встречаться с шестой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Матч состоится 5 сентября на стадионе имени Артура Эша, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Алена Остапенко в четвертом круге смогла стать автором самой громкой пока сенсации на турнире, выиграв в трех сетах у первой ракетки мира Иги Швентек. Теперь уже можно с полной уверенностью сказать экс-первой ракетки, потому что по окончании турнира это место займет Арина Соболенко. Полька 75 недель подряд держалась на первой позиции, еще в начале сезона казалось невозможным, что ее кто-то догонит, но это произошло. Причем предпосылки к этому были на протяжении всего сезона. Главной ее проблемой было не столько физическое, сколько психологическое состояние. Очень тяжело нести такой груз в 22 года. Поражения у нее случались в последнее время довольно часто, но самым резонансным стало от Остапенко. Сама Алена пытается вернуться на те позиции, которые у нее были в триумфальном 2017 году. Тогда она выиграла Roland Garros и ворвалась в десятку сильнейших теннисисток мира. Лучшей для нее стала пятая позиция, которую Алена достигла в 2018 году, тогда же она вышла в полуфинал Уимблдона. Интересно, что при этом любимым ее покрытием является хард. Но на Australian Open она доходила только четвертьфинала, причем в этом году. И вот такой же успех на US Open. Полноценное это возвращение к вершинам или нет, покажет поединок с американкой.

Потенциально Коко Гауфф вполне может рассчитывать на вершину мирового рейтинга. Ей всего 19 лет, а за плечами уже есть финал Roland Garros в 2022 году. Но там на пике формы была Ига Швентек, которой Коко уступила в двух сетах без шансов. В этом году Гауфф выиграла три турнира WTA и подошла к заключительному мейджору в сезоне в отличной форме. Накануне US Open в Цинциннати она выиграла турнир, обыграв в том числе в полуфинале Игу Швентек. Уже тогда для польки это было тревожным звоночком. Нельзя сказать, что у Коко были проходные матчи на текущем турнире. Лишь в одном из них она выиграла в двух сетах, когда во втором круге встречалась с Миррой Андреевой. Хотя россиянка подошла к турниру далеко не в лучшей форме. Во всех остальных поединках завязывалась борьба и дело постоянно доходило до третьего решающего сета. Вот тут уже Гауфф включала повышенную передачу и просто громила своих соперниц. Если в первом круге против немуи Лауры Зигемунд американка выиграла третий счет со счетом 6 : 4, то в третьем круге бельгийке Элизе Мертенс она выписала «баранку», а в матче четвертого круга против возобновившей карьеру Каролин Возняцки из Дании выиграла со счетом 6 : 1.

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Остапенко — 21

победы/поражения Остапенко в 2023 году — 32/16

победы/поражения Остапенко на харде — 17/10

рейтинг ATP Гауфф — 6

победы/поражения Гауфф в 2023 году — 42/13

победы/поражения Гауфф на харде — 30/6

Факты и статистика перед матчем Остапенко — Гауфф

Алена Остапенко в четырех из пяти последних поединках против соперниц из первой десятки мирового рейтинга играла больше двадцати геймов. В свою очередь, Коко Гауфф четыре из пяти последних матча на харде играла больше 19 геймов.

Статистика личных встреч Остапенко — Гауфф

Соперницы ранее на теннисных турнирах пересекались дважды. Первую встречу наверняка приятно вспоминать Коко Гауфф. В 2019 году совсем еще юная тогда американка сумела выиграть у Остапенко в финальном поединке турнира в Австрии. Алена ждала реванша почти четыре года и выиграла у Коко в этом году в четвертом круге Australian Open.

Прогноз на матч Остапенко — Гауфф

Все говорят о хорошей форме Коко Гауфф, но у Остапенко она точно не хуже. Тут на первый план выходит нестабильность обеих теннисисток. Практически в каждой игре у американки случаются провалы. Алена тоже может какое-то время показывать суперигру, но потом она куда-то исчезает. В этих условиях на первый план выйдет терпение. Букмекеры считают, что у Коко крепче нервы и отдают преимущество хозяйке корта. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,35, успех Алены оценивается коэффициентом 3,27.

Наш прогноз: победа над первой ракеткой мира может как вдохновить на новые подвиги, так и опустошить. Остапенко опытная теннисистка и прекрасно понимает, чем может закончится даже минутная расслабленность в матче против Гауфф. На стороне Коко еще и мощная поддержка трибун. Хорошей ставкой будет тотал больше 21.

Расписание US Open 2023