С одной стороны, женский одиночный турнир на Открытом чемпионате США по теннису вышел более непредсказуемым чем мужской, с другой, в восьмерке сильнейших все теннисистки из первой тридцатки рейтинга. Тридцатая как раз румынка Сорана Кырстя, которая за выход в полуфинал встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится в ночь с 5 на 6 сентября на стадионе имени Артура Эша, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Среди всех участниц четвертьфинала Сорана Кырстя мало того, что находится ниже всех в рейтинге, она еще и самая возрастная теннисистка. Получается, что в свои 33 года на турнирах Большого шлема она повторила свой успех 14-летней давности, когда смогла выйти в четвертьфинал Roland Garros, и вот спустя долгое время еще одна удача. За всю свою карьеру Сорана ни разу не входила в двадцатку сильнейших, самым успешным для нее стал 2013 год, когда она забралась на 21 строчку рейтинга. Не может она похвастать и обилием титулов на турнирах WTA, их у нее всего два за все годы выступлений, плюс девять побед на турнирах ITF. В этом году успешной для румынки оказалась первая половина сезона. В марте она сначала дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, где уступила Иге Швентек, а следом вышла в полуфинал мастерса в Майами, причем смогла обыграть вторую ракетку мира Арину Соболенко, но проиграла Петре Квитовой из Чехии. Никто от Сораны такой прыти на US Open не ожидал. Если в первых двух матчах она должна была побеждать своих соперниц, обладательницу уайлд кард американку Кайлу Дэй и россиянку Анну Калинскую, то победа в третьем круге над Еленой Рыбакиной стала настоящим сюрпризом.

Каролина Мухова всегда считалась крепкой теннисисткой, но не хватающей звезд с неба. В хороший день она могла обыграть кого-то из сильнейших, но случалось это крайне редко. В 2019 году у нее были определенные успехи, и она даже приблизилась по итогам сезона к двадцатке лучших. Но затем последовал спад, и прошлый год она завершила во второй сотне рейтинга. Вмешивались в ее прогресс и травмы. Зато в этом году произошло преображение. Причем поначалу его ничего не предвещало. Да, была пара успешных турниров, где она доходила до четвертьфинала, но в остальном все было как обычно, пока не случился Roland Garros. На грунтовом турнире Большого шлема она впервые вышла в финал, где уступила Иге Швентек. На Уимблдоне свой успех чешка закрепить не смогла, вылетев уже в первом круге, зато неплохо подготовилась к US Open. Накануне мейджора на мастерсе в Цинциннати она вновь играла в финале, но на этот раз сильнее оказалась американка Коко Гауфф. Зато по итогам выступлений в сезоне Мухова уже вошла в десятку сильнейших и наверняка улучшит свой результат, поскольку ни разу до этого она не доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата США.

Результаты US Open 2023

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Кырсти — 30

победы/поражения Кырсти в 2023 году — 30/18

победы/поражения Кырсти на харде — 20/11

рейтинг ATP Муховой — 10

победы/поражения Муховой в 2023 году — 39/12

победы/поражения Муховой на харде — 27/8

Факты и статистика перед матчем Кырстя — Мухова

Сорана Кырстя в трех из пяти последних поединках против теннисисток из первой десятки рейтинга играла более двадцати геймов. Каролина Мухова отлично действует против сильно подающих соперниц, она выиграла девять таких матчей подряд. К тому же на харде из десяти последних матчей она выиграла в девяти.

Статистика личных встреч Кырстя — Мухова

Соперницы провели четыре поединка, причем в самом первом в 2020 году встречались как раз на US Open на стадии третьего круга. Каролина выиграла в трех партиях. Все остальные матчи были сыграны уже в этом сезоне, причем все на харде. На счету Муховой две победы, Кырстя выиграла один раз в Майами. Таким образом счет личных встреч 3 – 1 в пользу Каролины.

Прогноз на матч Кырстя — Мухова

Когда Каролина Мухова показывает свой лучший теннис, создается впечатление, что против нее не сможет устоять ни одна соперница в мире. Поражает ее невозмутимость, спокойствие и точность действий на корте. Только показывать такой теннис на регулярной основе невозможно. Сорана Кырстя будет бомбардировать соперницу мощными подачами. Букмекеры считают, что этого для победы не хватит. Winline предлагает на выигрыш Кырсти коэффициент 2,61, успех Муховой оценивается коэффициентом 1,51.

Наш прогноз: Сорана в очередной раз может поймать кураж, и тогда ее сложно будет остановить. Задача Каролины заставить ошибаться оппонентку, тогда она быстро сникнет. Но в любом случае нас ожидает затяжной поединок, потому предлагаю поставить на тотал по геймам больше 22.

Расписание US Open 2023