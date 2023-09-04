US Open: Новак Джокович — Тэйлор Фриц прямая трансляция матча 05.09.2023

Теги Новак Джокович US Open Тэйлор Фриц Теннис

В борьбе за выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису вторая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с американцем Тэйлором Фрицем. Матч состоится 5 сентября, начало не ранее 20:15 по московскому времени.

Спортсмены будут играть на центральном стадионе турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Новак Джокович обладатель 23 титулов на турнирах Большого шлема, из них тринадцать он выиграл на хардовых Australian Open и US Open, но между двумя этими турнирами разница колоссальная. В Австралии десять титулов, а в США всего три. Впрочем, слово «всего» для кого-то может выглядеть как издевка, не каждому удается вообще приблизиться к победе на мейджоре. Вполне возможно, что побед у Джоковича могло быть больше, но мы помним прошлый сезон, когда его не допустили до участия как раз в Австралии и США. Спортсмен принципиальный и внимательно следящий за свои здоровьем делать прививку против COVID-19 не пожелал. На Australian Open он этот вопрос закрыл в январе, выиграв там в очередной раз, теперь попытается вернуть титул действующего чемпиона на US Open.

Но на его пути в четвертьфинале амбициозный американец Тэйлор Фриц. Он выиграл шесть титулов за карьеру на различных турнирах АТР, а вот с мейджорами у него пока не складывается. До сих пор самым успешным для него оставался прошлогодний Уимблдон, где он смог дойти до четвертьфинала, а на Открытом чемпионате США ранее пределом для него становился третий круг. Прошлый сезон для Фрица оказался прорывным, он вошел в десятку сильнейших теннисистов мира и сейчас пытается закрепить свой успех. В феврале он занимал пятую позицию, но к US Open опустился на девятую строчку. Тем не менее на данный момент он сильнейший теннисист США. Все свои четыре поединка на турнире Тэйлор заканчивал в трех сетах, но и в соперниках у него не было спортсменов из категории топ.

Джокович как раз один из них, причем ранее спортсмены встречались на различных турнирах семь раз, и во всех случаях побеждал Новак. Последний матч состоялся две недели назад на турнире в Цинциннати, там серб выиграл довольно легко, один сет вообще взял под ноль. Букмекеры отдают преимущество в этом поединке Джоковичу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,14, выигрыш Фрица оценивается коэффициентом 5,84.

Расписание US Open 2023

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