В одном из четвертьфиналов на Открытом чемпионат США по теннису сыграют соотечественники. Более опытный Фрэнсис Тиафу встретится с открытием текущего сезона Беном Шелтоном. Матч состоится в ночь с 5 на 6 сентября, начало на ранее 03:15 по московскому времени.

Поединок пройдет на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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У Фрэнсиса Тиафу еще свежи в памяти воспоминания от прошлого сезона, когда он именно на кортах Нью-Йорка впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Там ему предстояло сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом, который уже сумел заявить о себе, но еще не набрал той мощи, которая у него есть в нынешнем сезоне. Тогда у Тиафу был хороший шанс на победу, но в пятисетовом поединке он дрогнул и позволил испанцу прийти к первому титулу на мейджоре в карьере. Теперь Тиафу в случае победы в четвертьфинале на Алькараса никак не выйдет, но соперником может оказаться Новак Джокович. Тут можно вспомнить поговорку про хрен и редьку. Пока же нужно справиться с Беном Шелтоном.

Бен тоже из категории молодых, да ранних. По сути он проводит первый полноценный сезон во взрослом теннисе и за два года смог совершить прорыв из шестой сотни рейтинга в топ-50. Нельзя сказать, что на протяжении всего сезона у него были большие успехи, но на хардовых мейджорах он преображается. В январе на Открытом чемпионате Австралии Шелтон дошел до четвертьфинала, но уступил там другому американцу Томми Полу, и вот опять четвертьфинал только уже на US Open и в соперниках другой американец. Интересно, что Бен, пожалуй единственный теннисист даже из всех участников четвертого круга, не говоря уже о четвертьфиналистах, у которого отрицательный баланс побед и поражений на всех турнирах в сезоне. Все это говорит о его нестабильности.

Пока этой нестабильностью никто не смог воспользоваться. Мог бы это сделать Томми Пол, но и он пребывает сейчас не в лучших кондициях. Другое дело Фрэнсис Тиафу. Нельзя сказать, что накануне US Open у него были успешные выступления, но подготовился к турниру он хорошо. Букмекеры отдают ему довольно весомое преимущество. Winline предлагает на победу Тиафу коэффициент 1,41, выигрыш Шелтона оценивается коэффициентом 3,00.

Расписание US Open 2023