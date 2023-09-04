US Open: Сорана Кырстя — Каролина Мухова прямая трансляция матча 06.09.2023

Теги US Open Сорана Кырстя Каролина Мухова Теннис

Во втором четвертьфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису встретятся румынка Сорана Кырстя и десятая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии. Поединок состоится в ночь с 5 на 6 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном стадионе имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Создается впечатление, что на US Open Сорана Кырстя переживает вторую молодость. Никогда ранее она не выходила в четвертьфинал этого мейджораа. Да и в целом на турнирах Большого шлема эта стадия ей показалась только один раз в далеком 2009 году на Roland Garros. На первые роли румынка никогда не выходила, были у нее небольшие локальные победы, дважды она выигрывала турниры WTA, но все это есть у подавляющего числа теннисисток в туре. Тем интереснее наблюдать за ее игрой на текущем турнире, где в первом круге она выиграла у американки Кайлы Дэй, а во втором оказалась сильнее россиянки Анны Калинской. Но это было только начало, далее ее жертвами стали четвертая ракетка мира Елена Рыбакина и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Каролина Мухова еще одна соперница из топ-10, причем совсем недавно по своим успехам теннисистки вполне могли сравниться. Правда, карьера чешки на порядок короче, чем у Сораны. Тем не менее лучшим достижением Каролины на турнирах Большого шлема был полуфинал Australian Open в 2021 году. Уже в этом сезоне Мухова смогла выйти в финал Roland Garros и вот теперь впервые пробилась в восьмерку сильнейших на US Open. В первых двух матчах проблем Каролина не испытала, побеждая соперниц в двух сетах. Сложнее пришлось в третьем круге против американки Тэйлор Таунсенд и в предыдущем поединке против китаянки Ван Синюй. Первый раз на турнире чешке пришлось играть три партии.

Счет личных встреч 3 – 1 в пользу Муховой. Причем первый раз теннисистки встретились в 2020 году как раз на US Open, выиграла тогда Каролина. Три других поединка состоялись в этом году. Сорана победила один раз на мартовском турнире в Майами. Букмекеры отдают преимущество чешской спортсменке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,51, выигрыш Кырсти оценивается коэффициентом 2,61.

Расписание US Open 2023

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