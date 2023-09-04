Самое рейтинговое противостояние в четвертом круге мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису ждет болельщиков напоследок. Заключительным поединком игрового дня станет матч между Александром Зверевым из Германии и итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября на центральном стадионе имени Артура Эша, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Александр Зверев чуть больше года назад занимал самое высокое место в рейтинге за свою карьеру. Он был вторым и стремился успешно выступить на Roland Garros, но там в полуфинале против Рафаэля Надаля получил травму наги и затем полгода восстанавливался. Конечно, он растерял все кондиции и новый сезон начал с Открытого чемпионата Австралии, где выбыл уже во втором круге. Понятно, что и в рейтинге немец сильно просел и хороших результатов не показывал на протяжении первой половины сезона. Но очередной приезд в Париж стал если не триумфальным, то заставил поверить в то, что настоящий Зверев возвращается. Пусть Александр уступил в полуфинале Касперу Рууду, но уверенности у него точно прибавилось. Уже в июле в Гамбурге он выигрывает первый турнир АТР после травмы, затем выходит в полуфинал в Цинциннати, где его останавливает Новак Джокович. И вот в Нью-Йорк он едет если не фаворитом, то игроком, который может претендовать, как минимум, на четверку сильнейших. Другое дело, что с сеткой Александру точно не повезло. Уверенно пройдя первый круг, во втором он встретился с соотечественником Даниэлем Альтмайером, и пришлось играть четыре сета. В третьем круге жребий свел с еще более сильным Григором Димитровым. Первые два сета прошли в упорной борьбе с тай-брейками, но оставшиеся Зверев забрал уверенно.

Янник Синнер соперник еще более сложный. Представитель поколения Алькараса может навязать борьбу и испанцу, и Новаку Джоковичу, чего уж говорить о других. Постепенно итальянец выдвигается на лидирующие позиции в мировом теннисе. В этом сезоне Янник четырежды выходил в финал турниров АТР и два из них выиграл, причем в последнем из них совсем недавно в Торонто обыграл Алекса де Минаура. Синнер один из немногих действующих теннисистов, которые достигали четвертьфинальной стадии всех турниров Большого шлема, а лучшим его достижением считается недавний выход в полуфинал Уимблдона. Но там он не смог справится с Новаком Джоковичем. Впереди у победителя нашей пары, скорее всего, встреча с Карлосом Алькарасом. Простыми соперников Синнера на US Open тоже не назовешь. Хотя в первом круге он очень легко обыграл тезку Янника Ганфманна из Германии. Таким же получился поединок второго круга против соотечественника Лоренцо Сонего, а вот в третьем круге с ветераном Стэном Вавринкой пришлось играть четыре сета.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Зверева — 12

победы/поражения Зверева в 2023 году — 42/20

победы/поражения Зверева на харде — 14/9

рейтинг ATP де Сонего — 6

победы/поражения Сонего в 2023 году — 44/12

победы/поражения Сонего на харде — 21/5

Факты и статистика перед матчем Зверев — Синнер

Александр Зверев на Открытом чемпионате США выиграл восемь из девяти последних поединков. В свою очередь, Янник Синнер выиграл восемь из девяти последних матчей на харде.

Статистика личных встреч Зверев — Синнер

Соперники встречались друг с другом четырежды. Самый первый поединок состоялся в 2020 году на Roland Garros, и выиграл ее Синнер в четырех сетах. Но в дальнейшем все три матча остались за Александром Зверевым, в том числе в 2021 году в четвертом круге US Open. Впрочем все эти встречи были сыграны еще до травмы немецкого теннисиста.

Прогноз на матч Зверев — Синнер

Нам предстоит увидеть матч равных соперников. Потеря концентрации случится у каждого из них, как это было в их предыдущих поединках. Но на стороне Зверева опыт, да и форму он набрал очень неплохую. Тем не менее выиграть может каждый. Букмекеры считают шансы Синнера более предпочтительными. Winline предлагает на победу шестой ракетки мира коэффициент 1,57, успех Зверева оценивается коэффициентом 2,44.

Наш прогноз: учитывая, что шансы примерно 50 на 50, лучше поставить на Зверева и подстраховаться форой в его отношении +4,5. Большого преимущества в этом матче не будет ни у одного из теннисистов, да и на тотал больше 38,5 можно ставить смело.

Расписание US Open 2023