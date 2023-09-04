Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас продолжает защищать свой прошлогодний чемпионский титул на Открытом чемпионате США по теннису. В матче четвертого круга он встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Соперники будут играть 4 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало матча не ранее 20:15 по московскому времени.

Карлос Алькарас семь раз в этом сезоне выходил в финалы турниров АТР, не считая мейджоров. В них он завоевал пять титулов и дважды проигрывал. Просто иногда кажется, что испанец неуязвим, но он тоже не железный, случались у него в этом сезоне и поражения на более ранних стадиях турниров. Но если это мастерс или турнир Большого шлема, тут его игра преображается. К кортам Нью-Йорка у него теперь всегда будет особое отношение, ведь именно здесь в прошлом году Карлос смог завоевать свой первый титул ТБШ. В этом году уже случился Уимблдон, где в затяжном пятисетовом поединке он смог добиться победы в матче с Новаком Джоковичем. Противостояние испанца с сербом это отдельная история. Всеми она подается в качестве прошлого и будущего мужского тенниса. На Roland Garros Новак оказался сильнее, в Англии Карлос взял реванш. Накануне US Open в Цинциннати верх вновь взял Джокович. Теперь они идут навстречу друг другу по турнирной сетке. На этом пути Алькарас в третьем круге уступил один сет британцу Даниэлю Эвансу. В первом соперник Карлоса немец Доминик Кепфер отказался от продолжения борьбы и снялся с турнира. Во втором матче испанец в трех сетах одержал верх в поединке против южноафриканца Ллойда Харриса.

Маттео Арнальди лицо в теннисе относительно новое, ему 22 года, в этом сезоне он дебютировал на турнирах Большого шлема. Если в Австралии он не смог преодолеть квалификационный барьер, то не Roland Garros дебют вышел полноценным и вполне удачным, итальянец смог преодолеть барьер первого круга, но во втором проиграл канадцу Денису Шаповалову. На Уимблдоне Арнальди сыграл лишь один матч, зато на US Open сразу смог дойти до четвертого круга. Причем Маттео заявил в интервью, что изначально планировал сыграть на турнире с Карлосом Алькарасом, ведь это будет отличная проверка своих сил и возможностей. В этом году итальянец уже выигрывал у теннисистов из первой десятки мирового рейтинга. Например, на грунтовом турнире в Мадриде он обыграл норвежца Каспера Рууда. Интересно, что на US Open его соперник Джейсон Кублер из Австралии, также как и в случае с оппонентом Алькараса, снялся с турнира. Во втором матче Арнальди встречался с французом Артуром Фисом и провел затяжной пятисетовый поединок. Выходило так, что на матч третьего круга против британца Кэмерона Норри итальянцу могло не хватить сил, но он неожиданно легко выиграл в трех сетах. Впереди еще более суровая проверка.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 58/6

победы/поражения Алькараса на харде — 19/3

рейтинг ATP Арнальди — 61

победы/поражения Арнальди в 2023 году — 42/20

победы/поражения Арнальди на харде — 16/11

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Арнальди

Карлос Алькарас довольно успешно играет с теннисистами из Италии, в последних шести таких поединках он одержал четыре победы в трех сетах. Маттео Арнальди пока не удается стабильно играть на высоком уровне с теннисистами из первой двадцатки рейтинга. Он проиграл в четырех из шести последних таких матчах.

Статистика личных встреч Алькарас — Арнальди

Соперники ни разу не пересекались на теннисных турнирах, матч четвертого круга на US Open будет для них таким первым.

Прогноз на матч Алькарас — Арнальди

Можно, конечно, порассуждать насчет шансов того и другого теннисиста, но все они в итоге сведутся к безоговорочной победе Карлоса Алькараса. Должно случиться что-то невероятное и вне тенниса, чтобы было иначе. Арнальди стремительно прогрессирует, но выигрывать у соперников из топ-5 пока для него задача недосягаемая. Разрыв в коэффициентах самый большой среди всех участников четвертого круга. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,01, успех итальянца оценивается коэффициентом 19,96.

Наш прогноз: вопрос лучше поставить так — будет разгром или нет. В принципе, Арнальди способен провести, как минимум, один сет на высоком уровне. При этом Алькарас должен начать ошибаться. Но все же нас ждет три сета с тоталом меньше 27.

Расписание US Open 2023