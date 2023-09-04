Российский теннисист Андрей Рублев на Открытом чемпионате США по теннису предпримет очередную попытку выйти в четвертьфинал. Его соперником будет Джек Дрэйпер из Великобритании. Матч состоится 4 сентября на стадионе имени Луи Армстронга, начало не ранее 19:15 по московскому времени.

Давно известно, что в теннисных кругах Андрея Рублева в шутку прозвали «мистер Четвертьфинал», поскольку он регулярно доходит до этой стадии на турнирах Большого шлема, но там неизменно проигрывает. На US Open он проделывал такой трюк трижды, больше чем на любом другом мейджоре. Сейчас у него есть хороший шанс еще раз оказаться среди восьми сильнейших теннисистов турнира. Складывается ощущение, что Андрей достиг определенного потолка и перестал прогрессировать, по крайней мере, в том что касается результатов. Он давно уже входит в десятку лучших теннисистов мира, но обыграть кого-то из этой десятки у него случается редко, особенно та ТБШ. Возьмем результаты нынешнего сезона. Начало выдалось хорошим, Рублев дошел до 1/4 финала Australian Open, но там его ждал Новак Джокович. Все то же самое повторилось на Уимблдоне, кстати, до стадии четвертьфинала россиянин на этом турнире дошел впервые в карьере, но там вновь был сербский теннисист в соперниках. Даже если это не великий Джокович, то случается Янник Синнер, в третьем круге Roland Garros или кто-то еще. Например, в случае победы над Дрэйпером дальше, скорее всего, Даниил Медведев. Возможно дело в психологии, но когда-нибудь надо уже преодолеть этот барьер.

Джеку Дрэйперу терять абсолютно нечего. Британцу 21 год, и он только в прошлом году испытал вкус побед на турнире Большого шлема. У себя на родине на Уимблдоне Джек смог дойти до второго круга, а на US Open до третьего. На этот раз в Нью-Йорке он улучшил свой результат. Причем его победы впечатляют. Если в первом круге никаких сюрпризов не было. Дрэйпер легко в трех сетах разделался с румынским теннисистом Раду Алботом. То во втором его соперником был опытный польский теннисист Хуберт Хуркач, который на Уимблдоне доставил серьезные проблемы Новаку Джоковичу. Удивительно. но Джек выиграл сравнительно легко в тех же трех сетах. В предыдущем раунде Дрэйпер встречался с хозяином корта Майклом Ммо. Тут пришлось потрудиться, американец забрал один сет, но победа все равно досталась британцу. Понятно, что Андрей Рублев соперник другого уровня, но Джек вполне может преподнести сюрприз, поскольку уже знает как обыгрывать теннисистов из первой десятки мирового рейтинга. На мастерсах и других ткрнирах ATP Дрэйперу пока не удается добиться успехов. Максимальный его результаты текущем сезоне — полуфинал турнира в Аделаиде. Тем не менее с каждым годом Джек прогрессирует, а после US Open наверняка окажется в сотне лучших рейтинга.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рублева — 8

победы/поражения Рублева в 2023 году — 45/17

победы/поражения Рублева на харде — 16/9

рейтинг ATP Дрэйпера — 123

победы/поражения Дрэйпера в 2023 году — 16/9

победы/поражения Дрэйпера на харде — 13/6

Факты и статистика перед матчем Рублев — Дрэйпер

Для Джека Дрэйпера Открытый чемпионат США пока самый удачный мейджор. За два года он смог выиграть на нем пять раз. Рублев тут тоже выступает неплохо, из последних восьми поединков он выиграл семь.

Статистика личных встреч Рублев — Дрэйпер

Теннисисты дважды встречались друг с другом в 2022 году, и оба раза выигрывал россиянин. Сначала на грунтовом мастерсе в Испании в трех сетах, а затем на хардовом Citi Open в Вашингтоне в двух.

Прогноз на матч Рублев — Дрэйпер

Многие специалисты отмечают у Джека Дрэйпера хорошую подачу, удачные выходы к сетке и желание действовать в атакующей манере. Все это он продемонстрирует в матче с Рублевым. В действиях россиянина на турнире иногда сквозит неуверенность. В каждом из двух предыдущих поединков он отдал соперникам по сету. Букмекеры считают, что опыт Андрею поможет выиграть. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, успех британца оценивается коэффициентом 3,10.

Наш прогноз: матч будет очень сложным для Рублева, Дрэйпер голоден до побед, показывает отличный теннис и наверняка захочет взять реванш за прошлогодние поражения. Ждем четырех сетов, в которых россиянин должен побеждать.

Расписание US Open 2023