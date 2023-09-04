Опытный немецкий теннисист Александр Зверев в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису встретится с шестой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Поединок станет последним из всех матчей четвертого круга и пройдет на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Александр Зверев пытается вернутся в элиту мирового тенниса после травмы, полученной год назад на Открытом чемпионате Франции. Сезон он начинал не очень уверенно, но затем набрал хорошие кондиции и на Roland Garros даже сумел повторить свой успех годичной давности. Выиграл он и очередной турнира серии АТР в Гамбурге. Защищать очки ему во второй половине сезона не нужно, так что цель оказаться в первой десятке вполне досягаема. Но для этого нужно как можно более успешно выступить на заключительном турнире Большого шлема. Пока тотального превосходства Зверева над соперниками нет. Во втором круге тяжело для него сложился поединок против соотечественника Даниэля Альтмайера, непросто пришлось и во втором круге против опытного Григора Димитрова.

Янник Синнер соперник еще более сильный. Он как раз уже выполнил в этом сезоне задачу попасть в топ-10, наверняка станет участником и итогового турнира сезона. Вершиной его карьеры на мейджорах стал выход в этом году в полуфинал Уимблдона, а четвертьфиналы ТБШ он смог собрать еще в прошлом сезоне. Есть у итальянца в нынешнем году и две победы на турнирах АТР, обыгрывал он и Карлоса Алькараса. В общем, Синнер вполне на текущем US Open может рассчитывать на большее, чем четвертый круг. В первых двух поединках на турнире он без проблем в трех сетах разобрался с Янником Ганфманном из Германии, а затем с соотечественником Лоренцо Сонего. В матче четвертого круга в четырех партиях выиграл у Стэна Вавринки.

Ранее теннисисты играли между собой четыре раза, причем два поединка проходили на турнирах Большого шлема. Два года назад на US Open именно на этой стадии сильнее оказался Зверев, да и в целом он ведет 3 – 1, но Янник полон решимости взять реванш. Букмекеры считают, что шансы у него для этого неплохие. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,57, выигрыш Зверева оценивается коэффициентом 2,44.

Расписание US Open 2023